उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. 403 विधानसभा सीटों में से किस सहयोगी को कितनी सीटें दी जाएंगी ये उनसे बातचीत के बाद ही तय हो सकेगा. एनडीए में शामिल सभी दलों से सीट बंटवारे पर बातचीत करने की जिम्मेदारी बीजेपी के चार बड़े नेताओं को सौंपी गई है, ताकि इस पर सहमति बन सके. सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

NDA मे सीट शेयरिंग पर होगी बात

ये चारों बड़े नेता एनडीए में शामिल अलग-अलग दलों से सीट बांटवारे पर बात करेंगे, ताकि तय की गईं सीटों के लिए उनको राजी किया जा सके और कोई मन-मुटाव भी न हो. ये नेता बिना नाराजगी सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों को राजी करने की कोशिश करेंगे. बीजेपी ने सहयोगी दलों से सीट बंटवारे मध्यस्थता की जिम्मेदारी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी है.

बीजेपी के बड़े नेता NDA के सहयोगियों से करेंगे बात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय लोकदल (RLD) से बातचीत कर जयंत चौधरी को तय की गई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करेंगे. वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अपना दल (एस) से बातचीत करेंगे, ताकि अनुप्रिया पटेल बिना नाराजगी तय सीटों के लिए मान जाएं. वहीं यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पास निषाद पार्टी और संजय निषाद से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुभासपा और ओपी राजभर से बातचीत करेंगे.रिपोर्टों के मुताबिक, सहयोगी दलों की मांगों और पिछले चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर ही इस चुनाव के लिए सीटों का फॉर्मूला तय किया जाएगा.

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33 सीटें मांग रहे ओपी राजभर

यूपी में कुछ महीने पहले सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान की खबरें सामने आई थीं.ओपी राजभर ने 33 सीटों पर दावेदारी पेश की थी. उन्होंने इस बार पिछली सीटों से 16 ज्यादा सीटों की मांग बीजेपी से की थी.उन्होंने पंकज चौधरी से मुलाकात कर 33 सीटों की लिस्ट भी सौंपी थी. पिछले विधानसभा चुनाव में सुभासपा सपा संग गठबंधन में थी तब उन्होंने अपने चुनाव चिह्न पर 17 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से छह ने जीत दर्ज की थी.

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