नासिक में CBI ने किया साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, दो फर्जी कॉल सेंटर सील

CBI ने नासिक और कल्याण (ठाणे) में छापेमारी की. इस दौरान उन्हें भारी मात्रा में सामान मिला, जिसमें पीड़ितों का डेटा, फर्जी बीमा पॉलिसी स्क्रिप्ट, 8 मोबाइल फोन, 8 कंप्यूटर सिस्टम और ₹5 लाख नकद शामिल हैं.

  • CBI ने नासिक में Swagan Business Solutions Pvt. Ltd. के दो फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा किया है.
  • कॉल सेंटर ब्रिटेन के नागरिकों को निशाना बनाकर बैंक और कार्ड की गोपनीय जानकारी निकालते थे.
  • ठगी के लिए VoIP तकनीक और स्पूफ्ड नंबर का इस्तेमाल कर नकली बीमा पॉलिसी के नाम पर पैसे लिए जाते थे.
नासिक:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नासिक में साइबर ठगी से जुड़े दो फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है. ये कॉल सेंटर 'Swagan Business Solutions Pvt. Ltd.' के नाम से चलाए जा रहे थे और इनका निशाना ब्रिटेन (UK) के नागरिक थे. CBI ने इस मामले में चार निजी व्यक्तियों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 11 सितंबर को केस दर्ज किया था.

ठगी का तरीका
आरोप है कि इन कॉल सेंटरों से लोगों को फोन कर खुद को बीमा एजेंट या सरकारी अधिकारी बताया जाता था. वे लोगों से उनकी बैंक और कार्ड की गोपनीय जानकारी निकलवाते थे और फिर नकली बीमा पॉलिसियों के नाम पर उनसे पैसे ऐंठते थे. जांच में पता चला है कि इस काम के लिए VoIP टेक्नोलॉजी और स्पूफ्ड नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था. इन कॉल सेंटरों में करीब 60 लोग काम कर रहे थे.

CBI की छापेमारी और बरामदगी

CBI ने नासिक और कल्याण (ठाणे) में छापेमारी की. इस दौरान उन्हें भारी मात्रा में सामान मिला, जिसमें पीड़ितों का डेटा, फर्जी बीमा पॉलिसी स्क्रिप्ट, 8 मोबाइल फोन, 8 कंप्यूटर सिस्टम और ₹5 लाख नकद शामिल हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी गई रकम को PayPal और बैंकिंग चैनलों के जरिए ठिकाने लगाया जा रहा था.

दो आरोपी गिरफ्तार
CBI ने इस मामले में गणेश और श्याम कमनकर नाम के दो आरोपियों को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया है. दोनों को ठाणे की स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 15 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. फिलहाल CBI मामले की गहराई से जाँच कर रही है.

