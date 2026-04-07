कोलकाता एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी इंडिगो विमान को कार ने मारी टक्कर, जांच के लिए किया गया ग्राउंडेड

कोलकाता हवाई अड्डे के पार्किंग बे‑51 में एक कार अनियंत्रित होकर खड़े इंडिगो के एक विमान के इंजन से टकरा गई. सूत्रों के अनुसार, वाहन अचानक चल पड़ा और सीधे विमान से जा टकराया. इंडिगो ने बताया कि विमान को कोलकाता से गुवाहाटी के लिए उड़ान संख्या 6E 6663 संचालित करनी थी. इस उड़ान के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है.

इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि 7 अप्रैल 2026 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक मानवरहित वाहन (UAV) अचानक हिल गया और वहां खड़े इंडिगो के विमान से टकरा गया. संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. विमान को परिचालन के लिए मंजूरी मिलने से पहले गहन निरीक्षण और आवश्यक रखरखाव के लिए रोक दिया गया है. हम इस मामले की जांच के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे.

सूत्रों के अनुसार, वाहन आगे की ओर लुढ़क गया और विमान के इंजन से टकरा गया. जांच के लिए विमान को ग्राउंडेड कर दिया गया है और परिचालन के लिए मंजूरी मिलने से पहले इसकी गहन जांच और आवश्यक रखरखाव किया जा रहा है. एयरलाइन ने कहा कि हम इस मामले की जांच के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे.

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