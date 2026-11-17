बेंगलुरु के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार एक कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण दो इंजीनियरिंग छात्राओं की मौत हो गयी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि कार में एक निजी इंजीनियरिंग के छह विद्यार्थी सवार थे और हादसे में दो छात्राओं की मौत हो गई. इस घटना में चार छात्र घायल हो गए.

उसने बताया कि मृतकों की पहचान जाह्नवी और वैष्णवी (दोनों 19) के रूप में हुई है. दोनों तुमकुरु जिले की थीं. और इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में पढ़ रही थीं. पुलिस ने बताया कि हादसा सुबह करीब छह बजे मगड़ी के गुडेमरानहल्ली के पास हुआ. सभी विद्यार्थी कॉलेज की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, कार तेज रफ्तार में थी और चालक ने उस पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घायल चारों छात्रों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

भाषा इनपुट के साथ

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