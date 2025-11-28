विज्ञापन
सहारनपुर में भयानक सड़क हादसा, देहरादून हाईवे पर बजरी से भरा ट्रक कार पर पलटा, 7 की मौत

सहारनपुर में भयानक सड़क हादसा, देहरादून हाईवे पर बजरी से भरा ट्रक कार पर पलटा. इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है.

यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है. देहरादून हाईवे पर हुए इस हादसे में कार के ऊपर एक अनियंत्रित ट्रक पलट गया. इसमें 7 लोगों की मौत हुई है. थाना गागराडीह क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना के बाद गाड़ी बुरी तरह पिचक गई थी. ट्रक के नीचे से उसे निकालने के लिए क्रेन लगाना पड़ा. 

बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और वो बेकाबू होकर बगल में चल रही कार पर पलट गया. इस दौरान कार में बैठे लोग पूरी तरह दब गए. घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है. स्थायीन लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई है. 

