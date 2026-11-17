आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन की डेडलाइन से राजस्थान रॉयल्स को लेकर सबसे अधिक चर्चा यही थी कि वह अपने युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को ट्रेड कर सकती है. हालांकि, इसको लेकर डील फाइनल नहीं हो पाई. हालांकि, फ्रेंचाइजी ने लखनऊ से जरूर मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ को अपनी टीम में शामिल किया है.

लखनऊ ने कई बड़े नामों को रिलीज किया है. इसमें एम ब्रीट्ज़के, एनरिक नॉर्टजे, जॉर्ज लिंडे, हसरंगा , नमन तिवारी, अर्शिन कुलकर्णी को रिलीज किया है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के बल्लेबाज अब्दुल समद को रिलीज़ नहीं किया है.

फ्रेंचाइजी के पर्स में 7.05 करोड़ आए हैं.

यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि लखनऊ किस खिलाड़ी को अपना कप्तान नियुक्त करती है.