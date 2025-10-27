कांगड़ा में अनियंत्रित कार रेलिंग से टकराई, पीछे से आई दूसरी कार भी आई चपेट में, वीडियो वायरल 

- कांगड़ा के रानीताल के निकट एक अनियंत्रित कार रेलिंग से टकराकर सड़क पर पलट गई.
- बीच सड़क पर कार के पलटने से पीछे से आ रही एक अन्य कार भी उससे टकरा गई.
- स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और घायल चालक को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सोमवार को एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अनियंत्रित कार सड़क के किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई. पीछे आ रही एक कार भी इस हादसे की उस वक्त चपेट में आ गई जब दुर्घटनाग्रस्त कार रेलिंग से टकराने के बाद सड़क पर ही पलट गई. इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.
यह हादसा कांगड़ा जिले के रानीताल के निकट नाग मंदिर के पास हुआ. एक कार अनियंत्रित होने के बाद रेलिंग से टकरा गई और इसके बाद बीच सड़क पर ही पलट गई. इस दौरान पीछे से आ रही एक दूसरी कार भी उससे टकरा गई.
स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल
इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए सामने आए और उन्होंने तुरंत घायलों को गाड़ी से निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए.
झपकी आने के कारण हुआ हादसा
बताया जा रहा है हादसा वाहन चालक को नींद की झपकी आने के कारण हुआ. यह घटना साथ में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.
घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है.
