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कैप्टन मच्छार ने फ्लाइट में डॉक्टरों के न होने पर जताई थी चिंता, flydubai प्लेन में लोगों को बचाने वाले पायलट का पुराना वीडियो वायरल

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में सूझ-बूझ से यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन मच्छार का एक साल पुरान वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फ्लाइट के अंदर कुछ चिंताओं पर बात की थी.

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कैप्टन मच्छार ने फ्लाइट में डॉक्टरों के न होने पर जताई थी चिंता, flydubai प्लेन में लोगों को बचाने वाले पायलट का पुराना वीडियो वायरल
कैप्टन स्मित मच्छार का पॉडकास्ट का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo: Screengrab)
  • कैप्टन स्मित मच्छार ने तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे को-पायलट का मुकाबला किया.
  • हाथापाई के दौरान उन्हें चाकू मारा गया, लेकिन उन्होंने 180 यात्रियों की जान बचाई.
  • मच्छार के पास 13 साल से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरिएंस है.
आरोपी को-पायलट पर किस देश में मुकदमा चलेगा?

"आपने प्लेन बचा लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया." दुबई से तेल अवीव जा रही flydubai की एक फ्लाइट में यात्रियों ने खून से लथपथ पायलट से ये बातें कहीं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए फ्लाइट के अंदर के वीडियो से यह जानकारी सामने आई है. अपनी सूझ-बूझ के जरिए 180 पैसेंजर्स की जान बचाने वाले उस बहादुर कैप्टन का नाम स्मित मच्छार है. वे एक इंडियन पायलट हैं. उन्होंने उस को-पायलट का मुकाबला किया, जिसने कथित तौर पर प्लेन के सिस्टम को खराब करने की कोशिश की थी. कहा जा रहा है कि स्मित की वजह से दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में सवार करीब 180 यात्रियों की जान बच गई. इस हाथापाई के दौरान उन्हें चाकू मार दिया गया था.

कैप्टन मच्छार ने Zalak Mata के पॉडकास्ट 'Bona-Fide Banter' में हवा में उड़ती फ्लाइट के अंदर की कुछ चिंताओं पर बात की थी. कैप्टन स्मित मच्छार का मानना है कि फ्लाइट के अंदर डॉक्टरों की गैर-मौजूदगी में हाइजैकिंग जैसी मुश्किल स्थितियों का शिकार होने पर केबिन क्रू को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है.

पॉडकास्ट में वे कहते हैं, "ऊंचाई पर उड़ते वक्त अगर कुछ होता है, तो बिना डॉक्टर के कौन आपकी जिंदगी बचाने वाला होता है. वे आपकी जिंदगी बचा सकते हैं. यह दुखद है कि क्रू के प्रति लोगों का नजरिया कैसा है, लेकिन अगर कोई हादसा होता है और  हालात बिगड़ते हैं, तो हमें उनकी जरूरत पड़ती है."

कैप्टन मच्छार की LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने बोइंग 737 फ्लीट पर 9,750 से ज्यादा फ्लाइंग घंटों के साथ 13 साल से ज्यादा का कमर्शियल फ्लाइंग का एक्सपीरिएंस रखते हैं. वे 2011 में SpiceJet से जुड़े और वहां लाइन ट्रेनिंग कैप्टन और सीनियर कमांडर जैसे कई पदों पर काम किया. जून 2022 में उन्होंने डायरेक्ट एंट्री कैप्टन के तौर पर flydubai जॉइन करने के लिए कंपनी छोड़ दी. वे चार साल से अमीराती सरकार की कम-किराए वाली एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं.

कैप्टन मच्छार ने बताया कि उनकी एयरलाइन ही सबसे पहले बोइंग 737 MAX को भारत लाई थी और उन्हें इसके लिए पहले बैच में ही ट्रेनिंग दी गई थी. 

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दबाव में भी शांत रहना

इस घटना से लगभग एक साल पहले, कैप्टन मच्छर ने एक वीडियो पॉडकास्ट में कॉकपिट की जिंदगी के बारे में बात की थी और बताया था कि पायलट कैसे शांत और फोकस्ड रहते हैं. पॉडकास्ट में वे कहते हैं, "पायलट का मुख्य काम निगरानी करना है. हम कॉकपिट में गहरी बातचीत से बचते हैं क्योंकि इससे ध्यान भटक सकता है और मुश्किल पलों के लिए पायलटों का एक 'स्विच-ऑन' मोड होता है. जब हम बात नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम डरे हुए हैं." 

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FZ1073 फ्लाइट के कॉकपिट में क्या हुआ?

flydubai के मुताबिक, फ्लाइट FZ1073 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी, तभी फ्लाइट डेक पर लड़ाई शुरू हो गई. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि एक पायलट ने प्लेन के सिस्टम को खराब करने की कोशिश की.

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उन्होंने कहा, "जब प्लेन इजरायल के पास पहुंच रहा था, तो एक पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया और प्लेन को उसमें सवार सभी लोगों के साथ क्रैश करने की कोशिश की. क्रू के एक मेंबर और एक यात्री ने कॉकपिट में घुसकर संदिग्ध को काबू में किया."

हाथापाई के दौरान प्लेन दो मिनट में 17,400 फीट से ज्यादा हवा में नीचे आ गया, नेतन्याहू ने कहा, "मैं इन नायकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने सूझबूझ और हिम्मत दिखाई. उन्होंने कई जानें बचाईं और एक बड़े हादसे को रोका."

बता दें कि घटना का शिकार हुई फ्लाइट पर सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है. सऊदी के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं.

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