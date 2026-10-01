इजरायल ने लड़ाकू विमान भेजे

दर्जनों इजरायली नागरिकों को ले जा रही फ्लाइट के हाईजैक होने के शक में इजरायल ने लड़ाकू विमान भेजे क्योंकि विमान ने जॉर्डन बॉर्डर के पास अजीब तरह से मोड़ लिया था.

कॉकपिट में लड़ाई

फ्लाइट के अंदर दोनों पायलटों के बीच लड़ाई हो गई थी. एक पायलट के पास चाकू था और उसने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया. इस हाथापाई में दोनों पायलट घायल हो गए.

विमान सऊदी अरब में सुरक्षित उतरा

डिस्ट्रेस कॉल के करीब एक घंटे बाद बोइंग 737 विमान सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया. घायल पायलटों को अस्पताल ले जाया गया.

पायलट गिरफ्तार, जांच जारी

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब ने उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया था.

flydubai ने इजरायल के लिए उड़ानें रोकीं

flydubai ने कहा कि जांच पूरी होने तक इजरायल आने-जाने वाली उसकी उड़ानें रोक दी जाएंगी. सऊदी अधिकारियों ने भी कहा कि मामले की जांच चल रही है.

ट्रंप ने कहा कि को-पायलट 'शायद आतंकवादी था'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि को-पायलट 'शायद आतंकवादी था या फिर कोई सिरफिरा.'

पीएम मोदी ने भारतीय पायलट को 'हीरो' बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय पायलट स्मित मच्छार को 'हीरो' बताया और कहा कि वह 'उनके जल्द ठीक होने, नई ताकत और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.'

