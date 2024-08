आतंकियों से लोहा लेते हुए देश पर कुर्बान हो गए दीपक, हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे शहीद कैप्टन

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को जारी एक अभियान के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए। माना जा रहा है कि मुठभेड़ में चार आतंकवादी भी मारे गए हैं. कैप्टन दीपक भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे. जानकारी के अनुसार कैप्टन दीपक एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी थे. कई मौकों पर उन्होंने शानदार खेल दिखाया था.

जानकारी के अनुसार कैप्टन दीपक क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे. गौरतलब है कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई आतंकी घटनाएं हुई है. मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले 25 साल के कैप्टन दीपक का शव गुरुवार को देहरादून लाया जाएगा. उनका परिवार दून के रेसकॉर्स में रहता है.

#GeneralUpendraDwivedi #COAS and All Ranks of #IndianArmy salute the supreme sacrifice of the #Braveheart Capt Deepak Singh, who laid down his life in the line of duty in J&K and express deepest condolences to the bereaved family. https://t.co/h7jd1kRr4B