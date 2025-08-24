विज्ञापन
VIDEO: ये पुल तो टूटने वाला है... सैलाब से झुक गया ब्रिज, थम गईं यात्रियों की सांसें

प्रशासन ने एहतियातन इस पुल पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है.नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा जिस कारण यह घटना हुई है.

  • जम्मू-पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल मूसलाधार बारिश के कारण गंभीर क्षतिग्रस्त हो गया है
  • पुल का एक हिस्सा झुक गया है जिससे कठुआ जिले के कई गांवों और कस्बों का संपर्क प्रभावित हुआ है
  • प्रशासन ने पुल पर सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी है और स्थानीय लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है
नई दिल्ली:

जम्मू-पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है. नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के कारण पुल का एक हिस्सा झुक गया, जिससे यात्रियों की सांसें थम सी गईं. यह पुल कठुआ जिले के कई गांवों और कस्बों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है. 

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर दरारें कई दिनों से दिख रही थीं, लेकिन मंगलवार को स्थिति और गंभीर हो गई जब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा.  सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुल का एक हिस्सा नीचे की ओर झुक चुका है और पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है. 

यातायात बंद, प्रशासन सतर्क

प्रशासन ने एहतियातन इस पुल पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है. कठुआ जिला प्रशासन ने आसपास के गांवों को अलर्ट जारी करते हुए लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है. साथ ही, आपदा प्रबंधन दल और तकनीकी विशेषज्ञों को मौके पर भेजा गया है ताकि पुल की सुरक्षा और मरम्मत के विकल्पों का आकलन किया जा सके.

लगातार बारिश बनी चुनौती

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में पुल की मरम्मत और यातायात बहाली चुनौतीपूर्ण हो सकती है.  कठुआ के उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और जब तक पुल की स्थिति स्थिर नहीं हो जाती, तब तक आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. 
 

