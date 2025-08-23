जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (SIA) कश्मीर ने एक बड़ी कार्रवाई में हिजबुल-मुजाहिदीन के स्लीपर सेल से जुड़े ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी अल्ताफ हुसैन वागे, पुत्र ग़ुलाम मोहिउद्दीन वागे, शोपियां जिले के बेह्राम, रेबन गुंड का निवासी है. यह गिरफ्तारी FIR संख्या 01/2025 के तहत दर्ज केस की जांच में हुई. धारा 13, 18, 18-B, 38 और 39 (UAPA) के अंतर्गत चल रही इस जांच में SIA ने ठोस सबूत जुटाए हैं.

सीमा पार रची जा रही थी साजिश

SIA के सबूतों में साबित हुआ है कि आरोपी का संपर्क सीमा पार बैठे हिजबुल हैंडलर से था. उसके निर्देश पर अल्ताफ आतंकी साजिशों, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और भारत-विरोधी नैरेटिव फैलाने में सक्रिय था. SIA के अनुसार, आरोपी की गतिविधियों में न सिर्फ भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देती थीं, बल्कि साम्प्रदायिक नफरत, अव्यवस्था और असंतोष भड़काने की भी साजिशें शामिल थीं.

एजेंसी का मानना है कि यह गिरफ्तारी स्लीपर सेल नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी सफलता है. ऐसे सेल न केवल कट्टरपंथी विचारधारा फैलाते हैं, बल्कि अलगाववादी सामग्री साझा करने के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और खुफिया एजेंसियों से भी जुड़े रहते हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी हैंडलर के इशारे पर, ओजीडब्ल्यू आतंकी साजिशों में सक्रिय तौर पर शामिल होकर, भारत विरोधी भाषणों का प्रचार और प्रसार करके आतंकवादी, गैरकानूनी और राष्‍ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. एसआईए ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हिजबुल से जुड़े गुर्गों और स्लीपर सेल के विस्‍तृत नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.