ऊंट, टट्टू, रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स, गणतंत्र दिवस परेड में दिखी सेना की अनदेखी ताकत

भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर की पशु टुकड़ी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड में मार्च किया. इसमें बैक्ट्रियन ऊंट, जांस्कर टट्टू, रैप्टर्स और आर्मी डॉग शामिल थे.

  • सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर की पशु टुकड़ी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार राष्ट्रीय परेड में मार्च किया
  • बैक्ट्रियन ऊंट जैसे पशु लद्दाख के कठिन परिचालन क्षेत्रों में सेना की सहायता के लिए शामिल किए गए
  • प्रशिक्षित रैप्टर्स पक्षी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेना द्वारा तैनात किए गए
नई दिल्‍ली:

पूरे देश ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस पर एक दुर्लभ नजारा देखा, जब भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर (आरवीसी) की एक विशेष रूप से तैयार की गई पशु टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया. सेना ने देश की सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा में पशुओं की भूमिका को रेखांकित किया. यह पहली बार है कि राष्ट्रीय परेड के दौरान पशुओं ने मार्च किया, जिसने सैन्य तैयारियों के एक कम दिखने वाले, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष की ओर लोगों का ध्यान खींचा.

सबसे आगे थे मजबूत बैक्ट्रियन ऊंट

इस विशेष दल में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार जांस्कर टट्टू, चार प्रशिक्षित शिकारी पक्षी (रैप्टर्स), दस स्वदेशी नस्ल के आर्मी डॉग और वर्तमान में सेवा में तैनात छह पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल थे. सबसे आगे थे मजबूत बैक्ट्रियन ऊंट, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में ऑपरेशनों में सहायता के लिए शामिल किया गया था. अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन स्तर और 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल, ये ऊंट न्यूनतम पानी और भोजन के साथ लंबी दूरी तय करते हुए 250 किलोग्राम तक का भार ले जा सकते हैं. 

लद्दाख की एक दुर्लभ देशी पहाड़ी नस्ल

क्ट्रियन ऊंट के शामिल होने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष रूप से रेतीले इलाकों और खड़ी ढलानों में सैन्य सहायता और गश्त क्षमताएं काफी मजबूत हुई हैं. उनके साथ जांस्कर टट्टू मार्च कर रहे थे, जो लद्दाख की एक दुर्लभ देशी पहाड़ी नस्ल है. छोटे आकार के बावजूद ये टट्टू उल्लेखनीय सहनशक्ति के लिए जाने जाते हैं, जो 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर और शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने वाले तापमान में 40 से 60 किलोग्राम के बीच का भार लंबी दूरी तक ले जा जा सकते हैं. ये 2020 में शामिल किए गए, तब से उन्हें सियाचिन ग्लेशियर सहित कुछ सबसे कठिन परिचालन क्षेत्रों में तैनात किया गया है.

भारतीय सेना के 'मूक योद्धा'

पक्षियों के हमले की रोकथाम और निगरानी के लिए सेना द्वारा तैनात किए गए चार रैप्टर्स ने फॉर्मेशन की परिचालन बढ़त को बढ़ाया. इनको शामिल करना संवेदनशील वातावरण में सुरक्षा और स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक क्षमताओं के उपयोग को दर्शाता है. परेड का मुख्य आकर्षण सेना के कुत्तों की उपस्थिति थी, जिन्हें अक्सर भारतीय सेना के 'मूक योद्धा' के रूप में जाना जाता है. मेरठ के आरवीसी सेंटर और कॉलेज में रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर द्वारा पाले गए प्रशिक्षित किए गए ये कुत्ते आतंकवाद विरोधी अभियानों, विस्फोटक और बारूदी सुरंगों का पता लगाने, ट्रैकिंग, रखवाली, आपदा प्रतिक्रिया और खोज और बचाव अभियानों में सैनिकों की सहायता करते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में सेना के कुत्तों और उनके संचालकों ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया है, अपनी लड़ाकू भूमिकाओं के साथ-साथ मानवीय अभियानों के लिए वीरता पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित की है. आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप, सेना ने मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बाई और राजपलायम जैसी स्वदेशी कुत्तों की नस्लों को तेजी से शामिल किया है.

