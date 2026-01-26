विज्ञापन
विशेष लिंक

परेड के बाद लोगों के अभिवादन के लिए दूर तक पैदल चले पीएम मोदी, लोगों से यूं मिले

PM Modi Republic Day: गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल चलते हुए लोगों का अभिवादन किया, जो दिन का सबसे चर्चित पल बन गया. परेड में इस साल स्वदेशी रक्षा उपकरणों, ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष और सांस्कृतिक विविधता की अनूठी झलक देखने को मिली.

Read Time: 2 mins
Share
परेड के बाद लोगों के अभिवादन के लिए दूर तक पैदल चले पीएम मोदी, लोगों से यूं मिले
  • गणतंत्र दिवस समारोह में PM मोदी ने पैदल चलकर लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया
  • प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा
  • समारोह में भारत की सैन्य प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, और आधुनिक उपलब्धियों का भव्य प्रदर्शन किया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सभी की निगाहों के केंद्र में रहे. क कार्यक्रम खत्म होते ही प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को पीछे छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ते हुए लोगों की ओर रुख किया. हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए पीएम मोदी काफी दूर तक भीड़ का अभिवादन करते हुए चलते रहे. लोगों ने “मोदी-मोदी” के नारों के साथ उनका स्वागत किया और यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा.

इस साल के गणतंत्र दिवस आयोजन में स्वदेशी रक्षा क्षमता की शानदार झलक दिखाई दी. परेड की शुरुआत ही स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गनों से दी गई 21 तोपों की सलामी के साथ हुई, जिसने देश की सैन्य आत्मनिर्भरता और तकनीकी मजबूती का संदेश दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने समारोह का नेतृत्व किया, जबकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.

Latest and Breaking News on NDTV


कर्तव्य पथ पर “वंदे मातरम” के 150 वर्ष, भारत की सैन्य प्रगति और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम देखने को मिला. यह आयोजन न केवल सामरिक शक्ति बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत और आधुनिक उपलब्धियों का भी भव्य प्रदर्शन रहा.

Latest and Breaking News on NDTV

समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने से हुई. दो मिनट का मौन रखते हुए उन्होंने देश के वीर सपूतों को नमन किया. इस वर्ष पीएम मोदी ने मरून रंग की खास पगड़ी पहनी—जो पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. लेकिन दिन का सबसे यादगार क्षण वही था, जब प्रधानमंत्री अपने काफिले से अलग होकर सीधे जनता की ओर बढ़े और आम लोगों से जुड़ाव का संदेश दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Greeting, Republic Day 2026, Kartavya Path Parade
Get App for Better Experience
Install Now