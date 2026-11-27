महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तीन दशक से अधिक समय तक नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले C-60 कमांडो अब एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं. राज्य शासन के सूत्रों के अनुसार सरकार ने इन विशेष कमांडो दस्तों को अर्बन वारफेयर यानी शहरी युद्ध संचालन का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य भविष्य में शहरों में किसी भी असाधारण सुरक्षा चुनौती या शांति व्यवस्था से जुड़ी स्थिति का प्रभावी तरीके से सामना करना है.

नक्सलवाद खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होगी भूमिका

सूत्रों का कहना है कि गढ़चिरौली में सशस्त्र माओवादी गतिविधियां काफी हद तक समाप्त होने के बावजूद C-60 की आवश्यकता बनी हुई है. शासन का मानना है कि नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का मतलब यह नहीं कि इन कमांडो का काम समाप्त हो गया है. इसके बजाय उनकी भूमिका को और व्यापक बनाया जाएगा ताकि बदलती सुरक्षा चुनौतियों के मुताबिक उनका उपयोग किया जा सके.

जंगलों के माहिर कमांडो अब सीखेंगे अर्बन वारफेयर

घने जंगलों में ऑपरेशन चलाने और कठिन परिस्थितियों में अभियान संचालित करने के लिए पहचाने जाने वाले C-60 कमांडो को अगले दो से तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शहरी युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे शहरी इलाकों में सुरक्षा संबंधी विशेष परिस्थितियों से निपटने में भी सक्षम होंगे. सरकार का मानना है कि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियां केवल जंगलों तक सीमित नहीं हैं. ऐसे में प्रशिक्षित और अनुभवी बल को नई परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है.

गढ़चिरौली में बनी रहेगी तैनाती

फिलहाल C-60 कमांडो पहले की तरह गढ़चिरौली में ही तैनात रहेंगे. खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के जंगलों में सशस्त्र माओवादी गतिविधियां कमजोर हुई हैं लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता. छत्तीसगढ़ में सक्रिय कुछ माओवादी समूह भविष्य में गढ़चिरौली के जंगलों में शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं. यही वजह है कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों की मौजूदगी को अभी भी जरूरी माना जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से कुछ क्षेत्रों में CRPF की वापसी की चर्चा के बीच महाराष्ट्र में इसकी तैनाती पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि अगले वर्ष के मध्य तक गढ़चिरौली में तैनात CRPF की कुछ कंपनियों को अन्य स्थानों पर भेजा जा सकता है. इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने की योजना है.

1990 में हुई थी C-60 की स्थापना

C-60 महाराष्ट्र पुलिस का विशेष नक्सल विरोधी कमांडो दस्ता है जिसकी स्थापना दिसंबर 1990 में तत्कालीन गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक के.पी. रघुवंशी ने की थी. बाद में 1994 में इसकी दूसरी शाखा भी बनाई गई. इस दस्ते का नाम शुरुआती 60 कमांडो की पहली टुकड़ी के आधार पर रखा गया था. इस बल का आदर्श वाक्य "वीरभोग्या वसुंधरा" है. इसकी सबसे बड़ी ताकत स्थानीय युवाओं की भर्ती मानी जाती है जिन्हें इलाके के जंगलों, स्थानीय भाषाओं और भौगोलिक परिस्थितियों की गहरी जानकारी होती है. पिछले 30 वर्षों में C-60 कमांडो ने कई जोखिम भरे अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. वर्तमान में भी यह दस्ता जंगलों में विस्फोटकों का पता लगाने, उन्हें निष्क्रिय करने और रोड क्लीयरेंस जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जुटा हुआ है.

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