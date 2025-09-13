विज्ञापन
विशेष लिंक

ओडिशा के कोरापुट में मार्केट कॉम्प्लेक्स ढहा, एक की मौत, कई के दबे होने की आशंका

यह घटना घनी आबादी वाले इलाके में हुई, जिससे और भी गंभीर परिणाम हो सकते थे. कोरापुट के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ओडिशा के कोरापुट में मार्केट कॉम्प्लेक्स ढहा, एक की मौत, कई के दबे होने की आशंका
घटनास्थल पर राहत-बचाव कार्य में लगे पुलिस व आपदा मोचन बल के जवान.
  • ओडिशा के कोरापुट जिले में भारी बारिश के बाद कोरापुट बस स्टैंड के पास एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की इमारत ढह गई.
  • बिल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई और पांच से अधिक लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है.
  • स्थानीय अग्निशमन सेवा, ODRAF और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोरापुट (ओडिशा):

Building collapses in Odisha: ओडिशा के कोरापुट जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शनिवार को कोरापुट बस स्टैंड के पास एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की इमारत ढह गई. बिल्डिंग में मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि 5 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. बिल्डिंग गिरने की सूचना पर स्थानीय अग्निशमन सेवा, ODRAF और स्थानीय पुलिस की टीमों ने घटनास्थल पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है. जानकारी के अनुसार, कोरापुट बस स्टैंड के पास दुकानों की तीन अलमारियां ढह गईं. आज हुए इस हादसे में 5 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है.

5 से ज्यादा लोगों से मलबे में फंसे होने की आशंका

ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) की टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस भी मौके पर पहुँच गई है और मामले की जाँच कर रही है. अधिकारियों को संदेह है कि दुकान मालिक समेत 5 से ज़्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं. हालाँकि, पीड़ितों की सही संख्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

पुरानी थी बिल्डिंग, राहत-बचाव कार्य जारी

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इलाके में लगातार हो रही बारिश ने पहले से ही पुरानी इमारत को कमज़ोर कर दिया होगा, जिससे यह हादसा हुआ. यह इमारत, जो एक बाज़ार परिसर का हिस्सा थी, कथित तौर पर नाज़ुक हालत में थी. अधिकारियों ने बताया है कि परिसर का केवल अंतिम हिस्सा ही ढहा है, जबकि बाज़ार का बाकी हिस्सा सुरक्षित है. जाँच के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा.

घनी आबादी वाले इलाके में हुई घटना

यह घटना घनी आबादी वाले इलाके में हुई, जिससे और भी गंभीर परिणाम हो सकते थे. कोरापुट के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. भीड़ को नियंत्रित करने, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और आगे किसी को हताहत होने से बचाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण हुआ हादसा

माना जा रहा है कि शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने इमारत ढहने में भूमिका निभाई है, हालांकि अधिकारी संरचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से पुष्टि का इंतज़ार कर रहे हैं. फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उन्हें निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Building Collapses, Building Collapses In Odisha, Building Collapses Due To Rain, Koraput, Koraput News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com