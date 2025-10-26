विज्ञापन

मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने की Koraput Coffee की तारीफ, कोरापुट कॉफी की विशेषता क्या है? जानें यहां

Koraput Coffee: पीएम मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कोरापुट कॉफी की खूब तारीफ की और फायदे भी बताए. पीएम ने ये भी बताया कि कोरापुट कॉफी अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है.

कोरापुट कॉफी के फायदे
कोरापुट कॉफी के फायदे
File Photo

Koraput Coffee: ओडिशा के कोरापुट (Koraput) जिले की खास पहचान कोरापुट कॉफी ने पीएम नरेंद्र मोदी का भी ध्यान आकर्षित किया है. उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसकी खूब तारीफ की और इसके फायदे भी बताए. पीएम ने ये भी बताया कि कोरापुट कॉफी अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है. साथ ही इसकी खेती करने से मिलने वाले लाभों के बारे में भी बताया. इसी कड़ी में, आइए जानते हैं कि आखिर कोरापुट कॉफी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, और इसकी खेती किस तरह से फायदा पहुंचा रही है.

गजब का स्वाद

पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि कोरापुट कॉफी का स्वाद काफी गजब होता है. इतना ही नहीं स्वाद के साथ-साथ कॉफी की खेती भी लोगों को खूब फायदा पहुंचा रही है. कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन की वजह से कॉफी की खेती कर रहे हैं. पीएम बताते हैं कि वे लोग पहले कॉरपोरेट वर्ल्ड में अच्छी नौकरी करते थे लेकिन वे कॉफी को इतना पसंद करते हैं कि अब इस फील्ड में आ गए और सफलता से इसमें काम कर रहे हैं. 

महिलाओं के लिए भी फायदेमंद

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनके जीवन में कॉफी से सुखद बदलाव हुआ है. इससे उन्हें जीवन में सम्मान और समृद्धि दोनों हासिल हुआ है. दुनियाभर मे भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है और भारतीय कॉफी की पहचान दुनियाभर में और मजबूत हो रही है. इसी कारण कॉफी को पसंद करने वाले कहते हैं "India's coffee is coffee at its finest. It is brewed in India and loved by the world". 

क्या है कोरापुट कॉफी?

कोरापुट कॉफी ओडिशा के कोरापुट जिले में उगाई जाने वाली एक बहुत ही खास अरेबिका कॉफी है. इस कॉफी को जब आप पिएंगे तो आपको स्वाद में फल, चॉकलेट और मसालों की बेहतरीन खुशबू महसूस होगी. जानकारी के लिए बता दें कि इस कॉफी में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वेल्यू भी काफी हाई होती है जिससे ये स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. 
 

