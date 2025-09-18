विज्ञापन
नागपुर: संपत्ति विवाद में भाई की हत्या, 13 दिन बाद साजिश का ऐसे हुआ खुलासा

प्रॉपर्टी डीलर सुधीर पंढरीनाथ खंडारे अपने घर के बाथरूम में खून से लथपथ मृत पाए गए थे. उस समय उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी मौत बाथरूम में फिसलने से हुई.

नागपुर के मनकापुर इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर एक भाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने 13 दिन बाद इस साजिश का खुलासा करते हुए मृतक के बड़े भाई, उसकी पत्नी और एक अन्य भाई को गिरफ्तार किया है. यह घटना 2 सितंबर को मनकापुर के शिवनगर स्थित इरोस सोसाइटी में हुई. प्रॉपर्टी डीलर सुधीर पंढरीनाथ खंडारे अपने घर के बाथरूम में खून से लथपथ मृत पाए गए थे. उस समय उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि उनकी मौत बाथरूम में फिसलने से हुई.

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने परिवार के इस दावे की पोल खोल दी. रिपोर्ट में सामने आया कि सुधीर की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

बड़े भाई ने रची साजिश
पुलिस जांच के दौरान, यह पता चला कि सुधीर के बड़े भाई योगेश खंडारे ने अपनी पत्नी रूपा और दूसरे भाई राजेश खंडारे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में सुधीर की मां और एक नाबालिग को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

