देवर ने भाभी के सामने भाई को मारी गोली, सोते हुए कर दिया मर्डर, वजह सिर्फ इतनी सी थी

बिहार के सुपौल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां कामत किशुनगंज गांव में संपत्ति विवाद को लेकर एक छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट

  • बिहार के सुपौल जिले के कामत किशुनगंज गांव में संपत्ति विवाद के कारण छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी
  • घटना शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे हुई, जिसमें मृतक अरविंद साह की पत्नी और बच्चे भी घर पर मौजूद थे
  • आरोपी गजेंद्र साह ने पहले छप्पर काटने की कोशिश की, फिर कमरे का पिछला किवाड़ तोड़कर गोली मारी और फरार हो गया
सुपौल:

बिहार के सुपौल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां कामत किशुनगंज गांव में संपत्ति विवाद को लेकर एक छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे की है. मृतक की पहचान अरविंद साह (38) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, अरविंद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में सो रहे थे. तभी उनका छोटा भाई गजेंद्र साह एक अज्ञात साथी के साथ घर में घुस आया.

मृतक की पत्नी रंगीना देवी के अनुसार, "आरोपी पहले छप्पर काटकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहने पर उसने कमरे के पीछे का किवाड़ तोड़ दिया और अंदर दाखिल होकर अरविंद की कनपटी में गोली मार दी."

परिजनों की चीख-पुकार और पुलिस की कार्रवाई

वारदात के बाद आरोपी गजेंद्र साह मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार और राजेश्वरी थानाध्यक्ष यूगल किशोर दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेज दिया है.  

प्राथमिक जांच में हत्या की वजह संपत्ति विवाद बताई जा रही है. पत्नी रंगीना देवी ने हत्यारे भाई को रोकने की बहुत मिन्नतें कीं, लेकिन उसने एक न सुनी. मृतक अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बेटियों को छोड़ गया है. मृतक की दादी मूर्ति देवी ने कहा, "मेरे पोते ने जो जघन्य अपराध किया है, उसके लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए. मैं उसका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहती."

त्रिवेणीगंज डीएसपी विभाष कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

