विज्ञापन
विशेष लिंक

मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पांच की मौत, 7 अभी भी लापता, रेसक्यू ऑपरेशन जारी

आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 13 युवक नदी में डूब गए जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष बताई जा रही है. जिन युवकों के शव को नदी से बरामद किया गया है उनका शुक्रवार को देर शाम अंतिम संस्कार किया गया. (लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट)

Read Time: 3 mins
Share
मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पांच की मौत, 7 अभी भी लापता, रेसक्यू ऑपरेशन जारी
  • आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र की उगटन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 युवक गहरे पानी में डूब गए थे
  • रेस्क्यू अभियान में अब तक पांच युवकों की मौत हो चुकी है तथा एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है
  • पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, पीएसी और पेरा मिलेकट्री फोर्स ने मिलकर करीब तीस घंटे से बचाव कार्य जारी रखा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
आगरा:

आगरा में गुरुवार को नदी में डूबने से बड़ा हादसे हो गया. घटना उगटन नदी की है जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान उगटन नदी में युवक डूब गए. युवकों के गहरे पानी में डूबने से गांव में कोहराम मच गया और इस वजह से मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. नदी में युवकों के डूबने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू कराया गया जिसमें अब तक 5 की मौत हो चुकी है जबकि 7 युवकों की तलाश अभी भी जारी है. एक युवक का अस्पताल में ईलाज चल रहा है.

9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा के बाद गुरुवार को दशहरा के मौके पर हंसी खुशी गाजेबाजे के साथ मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग थाना खेरागढ़ क्षेत्र के डूंगरवाल उगटन नदी पर पहुंचे थे. दो मूर्ति का विसर्जन करना था, बड़ी मूर्ति का विसर्जन हो चुका था फिर छोटी मूर्ति का विसर्जन करने के लिए युवक नदी के पानी में उतर गए. मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 युवक गहरे पानी में फंस गए. करीब 30 घंटे से लगातार रेस्क्यू कर अब तक 6 युवकों को बाहर निकाल लिया गया जिसमें से 5 युवकों की मौत हो चुकी है जबकि एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है. मौके पर एसडीआरएफ, पीएसी, पुलिस बल मौजूद हैं. अब रेस्क्यू की कमान पेरा मिलेकट्री फोर्स ने संभाली है.

आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 13 युवक नदी में डूब गए जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष बताई जा रही है. जिन युवकों के शव को नदी से बरामद किया गया है उनका शुक्रवार को देर शाम अंतिम संस्कार किया गया. जहां हादसा हुआ वहां से कुछ दूरी पर ही मृतक युवकों का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे के बाद मौके पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, राजवीर सिंह, सांसद राजकुमार चाहर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए और रेस्क्यू के दौरान मौजूद रहे. मृतक युवकों के शव पोस्टमार्टम के बाद शाम को गांव में पहुंचे जहां अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम छाया हुआ है, जिसने भी यह खबर सुनी उसकी आंखे नम हो गईं. अब भी 7 युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Agra River Drowning Accident 2025, Utangan River Idol Immersion Tragedy, Agra Youth Drowning Incident, SDRF NDRF Rescue Agra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com