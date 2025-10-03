मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पांच की मौत, 7 अभी भी लापता, रेसक्यू ऑपरेशन जारी

आगरा में गुरुवार को नदी में डूबने से बड़ा हादसे हो गया. घटना उगटन नदी की है जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान उगटन नदी में युवक डूब गए. युवकों के गहरे पानी में डूबने से गांव में कोहराम मच गया और इस वजह से मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. नदी में युवकों के डूबने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू कराया गया जिसमें अब तक 5 की मौत हो चुकी है जबकि 7 युवकों की तलाश अभी भी जारी है. एक युवक का अस्पताल में ईलाज चल रहा है.

9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा के बाद गुरुवार को दशहरा के मौके पर हंसी खुशी गाजेबाजे के साथ मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग थाना खेरागढ़ क्षेत्र के डूंगरवाल उगटन नदी पर पहुंचे थे. दो मूर्ति का विसर्जन करना था, बड़ी मूर्ति का विसर्जन हो चुका था फिर छोटी मूर्ति का विसर्जन करने के लिए युवक नदी के पानी में उतर गए. मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 युवक गहरे पानी में फंस गए. करीब 30 घंटे से लगातार रेस्क्यू कर अब तक 6 युवकों को बाहर निकाल लिया गया जिसमें से 5 युवकों की मौत हो चुकी है जबकि एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है. मौके पर एसडीआरएफ, पीएसी, पुलिस बल मौजूद हैं. अब रेस्क्यू की कमान पेरा मिलेकट्री फोर्स ने संभाली है.

आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 13 युवक नदी में डूब गए जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष बताई जा रही है. जिन युवकों के शव को नदी से बरामद किया गया है उनका शुक्रवार को देर शाम अंतिम संस्कार किया गया. जहां हादसा हुआ वहां से कुछ दूरी पर ही मृतक युवकों का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे के बाद मौके पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, राजवीर सिंह, सांसद राजकुमार चाहर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए और रेस्क्यू के दौरान मौजूद रहे. मृतक युवकों के शव पोस्टमार्टम के बाद शाम को गांव में पहुंचे जहां अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम छाया हुआ है, जिसने भी यह खबर सुनी उसकी आंखे नम हो गईं. अब भी 7 युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

