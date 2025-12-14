विज्ञापन
उफनती नदी की तेज धार... टापू पर फंसे थे 5 लोग... देहरादून में SDRF के जवानों ने यूं किया रेस्क्यू

  • देहरादून के डाकपत्थर पिकनिक स्पॉट पर यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पांच लोग बीच धार में फंस गए थे.
  • SDRF टीम को पुलिस चौकी डाकपत्थर से सूचना मिली और वह तुरंत बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी.
  • SDRF जवानों ने तेज बहाव और उफनती नदी के बीच फंसे सभी पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था.
देहरादून:

उत्तराखंड के देहरादून में डाकपत्थर क्षेत्र के प्रसिद्ध डाकपत्थर पिकनिक स्पॉट पर बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जहां नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से 5 लोग बीच धार में फंस गए थे. SDRF (राज्य आपदा प्रतिवादन बल) की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया.

यह घटना देर शाम की है. पुलिस चौकी डाकपत्थर से SDRF टीम को सूचना मिली कि कटापत्थर के पास यमुना नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है, जिससे कुछ पर्यटक नदी के बीच एक टापू पर फंस गए हैं. यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

सूचना मिलते ही, SDRF टीम डाकपत्थर तत्काल सभी आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गई. टीम जब मौके पर पहुंची, तो नदी पूरी तरह उफान पर थी और पानी का बहाव बेहद तेज़ था. जान जोखिम में डालकर, SDRF जवानों ने अपनी सूझबूझ, साहस और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया. उन्होंने सुरक्षित तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी की तेज़ धार को पार किया और वहां फंसे हुए सभी 05 लोगों तक पहुंचे.

टीम ने सफलतापूर्वक सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. SDRF की इस तत्परता और जांबाजी के कारण एक बड़ा हादसा टल गया.

SDRF Jawans Rescue 5 People Stranded On Island At Dakpathar In Dehradun
