47 minutes ago

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ सिंगापुर पहुंच गए हैं. सीएम योगी 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं. इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच आर्थिक सहयोग, संस्थागत साझेदारी और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करना है. अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान सिंगापुर के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उच्चस्तरीय बैठकें करेंगे. इनमें सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, मानव संसाधन मंत्री तथा ऊर्जा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रभारी मंत्री टैन सी लेंग शामिल हैं. यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप के अनुरूप है, जिसमें आर्थिक सहयोग, डिजिटलाइजेशन, कौशल विकास, सतत विकास, कनेक्टिविटी और उन्नत विनिर्माण को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में चिन्हित किया गया है. 

Feb 23, 2026 07:43 (IST)
नेपाल में नदी में गिरी बस, 18 लोगों की मौत

नेपाल के धाडिंग में एक यात्री बस नदी में गिर गई, जिससे कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, बचाव अभियान जारी है. 

Feb 23, 2026 07:41 (IST)
सीएम योगी ने सिंगापुर में Temasek के चेयरमैन और उनकी टीम से की मुलाकात

Feb 23, 2026 07:06 (IST)
एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बनाया निशाना, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे जेएनयू प्रशासन: एबीवीपी नेता

एबीवीपी के जेएनयू मीडिया संयोजक विजय जायसवाल ने कहा कि वामपंथी सात दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों को निशाना बनाया. करीब 100-150 लोगों को निशाना बनाया गया. दिल्ली पुलिस और जेएनयू के सुरक्षा गार्ड भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. यह पूर्व नियोजित था. ये लोग नकाबपोश थे. हम मांग करते हैं कि जेएनयू प्रशासन इसमें शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे.

Feb 23, 2026 07:02 (IST)
जेएनयू में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़पें, एक-दूसरे पर लगाए आरोप

जेएनयू में आधी रात एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़पें हुईं हैं. रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच ये झड़पें हुईं. वामपंथी समूह ने कुलपति के इस्तीफे की मांग करते हुए कैंपस में "समानता मार्च" निकाला. इसी दौरान एबीवीपी और वामपंथी समूहों के बीच झड़पें हुईं.  दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं. एबीवीपी ने कहा कि कैंपस में शांतिपूर्वक पढ़ाई कर रहे आम छात्रों को वामपंथी समूहों ने घेर लिया और उन पर हमला किया. कुछ छात्रों को सुरक्षा के लिए खुद को अंदर बंद करना पड़ा. यह छात्र राजनीति नहीं, बल्कि सुनियोजित हिंसा है. कैंपस वैचारिक धमकियों का मैदान नहीं बनना चाहिए. उधर, वामपंथी संगठनों का कहना है कि एबीवीपी के गुंडों ने कैंपस में हमला किया, पत्थरबाजी की. AISA ने एबीवीपी द्वारा पत्थरबाजी का दावा किया. इसे छात्र आंदोलन पर "बड़ा हमला" बताया. एबीवीपी पर प्रदर्शनकारियों को अलग-थलग करने और उन पर हमला करने का आरोप लगाया.

Feb 23, 2026 06:54 (IST)
सीएम योगी सिंगापुर पहुंचे

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ सोमवार को सिंगापुर पहुंच गए हैं. सिंगापुर पहुंचने पर सीएम योगी का शानदार स्‍वागत किया गया. 

