नई दिल्‍ली:

असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में भड़की हिंसा के बाद खेरोनी इलाके में कई घर फूंक दिए गए. पूरे कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट बंद है और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी है. साथ ही हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है. सेना की ओर से आज फ्लैग मार्च किया जाएगा. दरअसल, असम में अतिक्रमण हटाने की मांग पर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो उठा और जिले में व्‍यापक पैमाने पर हिंसा हुई है, जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है.

Dec 24, 2025 08:40 (IST)
पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, मेट्रो को लेकर हो सकता है यह बड़ा फैसला

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह के 11 बजे बैठक होनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में होने वाली इस बैठक के दौरान दिल्ली को भीड़भाड़ से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है और दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए चार लाइनों को मंजूरी मिल सकती है. इस दौरान करीब 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से विस्‍तार किया जा सकता है. चौथा चरण पूरा होने के बाद दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 450 किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगी. 

Dec 24, 2025 08:13 (IST)
असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसा, कई घर फूंके

असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के खेरोनी में रात को हिंसा हुई. पूरे कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट बंद है और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी है. साथ ही हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है. सेना की ओर से फ्लैग मार्च किया जाएगा. असम में अतिक्रमण हटाने की मांग पर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो उठा. हिंसा के दौरान कुछ घर भी फूंक दिए गए. 

Dec 24, 2025 08:09 (IST)
असम की 40 प्रतिशत आबादी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की: हिमंता बिस्‍वा सरमा

बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "असम की 40 प्रतिशत आबादी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की है और अगर यह प्रतिशत 10 प्रतिशत और बढ़ जाता है तो असम अपने आप ही बांग्लादेश में समाहित हो जाएगा. मैं पिछले पांच वर्षों से यही बात बार-बार कहता आ रहा हूं. 

Dec 24, 2025 07:40 (IST)
कोहरे और प्रदूषण की परत से ढकी दिल्‍ली, लेकिन गणतंत्र दिवस परेड के अभ्‍यास में जुटे जवान

इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है, जबकि शहर जहरीले धुएं की मोटी परत से ढका हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्‍ली का एक्यूआई बुधवार सुबह भी 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है. 

Dec 24, 2025 07:36 (IST)
दिल्‍ली में भीषण ठंड का कहर, 27 दिसंबर तक घने कोहरे की भविष्‍यवाणी

राजधानी में भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. आईएमडी ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से अति घने कोहरे की भविष्यवाणी की है. कोहरे के कारण कई ट्रेनें बेहद देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है.

Dec 24, 2025 07:26 (IST)
देश के कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी

देश के कई इलाकों में बुधवार सुबह जीरो विजिबिलिटी रही. प्रयागराज, आदमपुर, हलवारा, जम्मू और सरसावा जैसे एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे विजिबिलिटी जीरो थी. वहीं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की गई. 

Dec 24, 2025 07:20 (IST)
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में घने कोहरे की चादर

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बुधवार सुबह घने कोहरे की चादर नजर आई. आलम ये था कि कुछ मीटर दूर तक की चीजों को देखना तक मुश्किल हो गया. 

Dec 24, 2025 06:52 (IST)
दिल्‍ली का एक्‍यूआई आज भी बेहद खराब श्रेणी में

दिल्‍ली का एक्‍यूआई बुधवार सुबह 355 दर्ज किया गया. वहीं नोएडा में यह 361 और ग्रेटर नोएडा में 348 दर्ज किया गया. हालांकि कल के मुकाबले में लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है, बावजूद इसके अब भी यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है. 

Dec 24, 2025 06:48 (IST)
इसलिए 90 सेंकेड की देरी से उड़ान भरेगा बाहुबली रॉकेट एलवीएम-3 एम6

इसरो का बाहुबली रॉकेट एलवीएम-3 एम6 अब 90 सेकेंड की देरी से लॉन्‍च किया जाएगा. इसरो ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बाहुबली रॉकेट के उड़ान पथ पर मलबा होने या अन्य उपग्रहों के साथ टकराव होने की संभावना थी, इसके चलते उड़ान में देरी हुई. 

Dec 24, 2025 06:47 (IST)
इसरो का बाहुबली रॉकेट एलवीएम-3 एम6 के लॉन्‍च में होगी 90 सेकेंट की देरी, उलटी गिनती जारी

इसरो ने बाहुबली रॉकेट या एलवीएम-3 एम6 कुछ सेकेंड की देरी से लॉन्‍च किया जाएगा. इसरो ने सतर्कता बरतते हुए लॉन्च लॉन्‍च को 90 सेकंड के लिए टालने का फैसला किया है. पहले इसे श्रीहरिकोटा से सुबह 8.54 बजे लॉन्च होना था, लेकिन अब नया समय 8 घंटे 55 मिनट और 30 सेकंड है. रॉकेट के प्रक्षेपण की उलटी गिनती जारी है

