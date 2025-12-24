असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में भड़की हिंसा के बाद खेरोनी इलाके में कई घर फूंक दिए गए. पूरे कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट बंद है और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी है. साथ ही हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है. सेना की ओर से आज फ्लैग मार्च किया जाएगा. दरअसल, असम में अतिक्रमण हटाने की मांग पर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो उठा और जिले में व्‍यापक पैमाने पर हिंसा हुई है, जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है.

Live Updates: