असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में भड़की हिंसा के बाद खेरोनी इलाके में कई घर फूंक दिए गए. पूरे कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट बंद है और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी है. साथ ही हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है. सेना की ओर से आज फ्लैग मार्च किया जाएगा. दरअसल, असम में अतिक्रमण हटाने की मांग पर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो उठा और जिले में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई है, जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है.
Live Updates:
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, मेट्रो को लेकर हो सकता है यह बड़ा फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह के 11 बजे बैठक होनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के दौरान दिल्ली को भीड़भाड़ से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है और दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए चार लाइनों को मंजूरी मिल सकती है. इस दौरान करीब 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जा सकता है. चौथा चरण पूरा होने के बाद दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 450 किलोमीटर से भी अधिक हो जाएगी.
असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसा, कई घर फूंके
असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के खेरोनी में रात को हिंसा हुई. पूरे कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट बंद है और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी है. साथ ही हालात से निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है. सेना की ओर से फ्लैग मार्च किया जाएगा. असम में अतिक्रमण हटाने की मांग पर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो उठा. हिंसा के दौरान कुछ घर भी फूंक दिए गए.
असम की 40 प्रतिशत आबादी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की: हिमंता बिस्वा सरमा
बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "असम की 40 प्रतिशत आबादी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की है और अगर यह प्रतिशत 10 प्रतिशत और बढ़ जाता है तो असम अपने आप ही बांग्लादेश में समाहित हो जाएगा. मैं पिछले पांच वर्षों से यही बात बार-बार कहता आ रहा हूं.
कोहरे और प्रदूषण की परत से ढकी दिल्ली, लेकिन गणतंत्र दिवस परेड के अभ्यास में जुटे जवान
इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है, जबकि शहर जहरीले धुएं की मोटी परत से ढका हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई बुधवार सुबह भी 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है.
#WATCH | Delhi: Republic Day parade rehearsals underway at India Gate as a layer of toxic smog blankets the city.— ANI (@ANI) December 24, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 354, categorised as 'very poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/119kZ1BZc8
दिल्ली में भीषण ठंड का कहर, 27 दिसंबर तक घने कोहरे की भविष्यवाणी
राजधानी में भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. आईएमडी ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से अति घने कोहरे की भविष्यवाणी की है. कोहरे के कारण कई ट्रेनें बेहद देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है.
देश के कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी
देश के कई इलाकों में बुधवार सुबह जीरो विजिबिलिटी रही. प्रयागराज, आदमपुर, हलवारा, जम्मू और सरसावा जैसे एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे विजिबिलिटी जीरो थी. वहीं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की गई.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में घने कोहरे की चादर
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बुधवार सुबह घने कोहरे की चादर नजर आई. आलम ये था कि कुछ मीटर दूर तक की चीजों को देखना तक मुश्किल हो गया.
#WATCH | A layer of dense fog blankets West Bengal's Birbhum. pic.twitter.com/Bh8W1JWmcU— ANI (@ANI) December 24, 2025
दिल्ली का एक्यूआई आज भी बेहद खराब श्रेणी में
दिल्ली का एक्यूआई बुधवार सुबह 355 दर्ज किया गया. वहीं नोएडा में यह 361 और ग्रेटर नोएडा में 348 दर्ज किया गया. हालांकि कल के मुकाबले में लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है, बावजूद इसके अब भी यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है.
#WATCH | Delhi: Visuals around the ITO area as a layer of toxic smog engulfs the national capital. CAQM (Commission for Air Quality Management) has invoked all actions under GRAP Stage-IV in Delhi-NCR.— ANI (@ANI) December 24, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 374,… pic.twitter.com/yuV6Zng9mv
इसलिए 90 सेंकेड की देरी से उड़ान भरेगा बाहुबली रॉकेट एलवीएम-3 एम6
इसरो का बाहुबली रॉकेट एलवीएम-3 एम6 अब 90 सेकेंड की देरी से लॉन्च किया जाएगा. इसरो ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बाहुबली रॉकेट के उड़ान पथ पर मलबा होने या अन्य उपग्रहों के साथ टकराव होने की संभावना थी, इसके चलते उड़ान में देरी हुई.
इसरो का बाहुबली रॉकेट एलवीएम-3 एम6 के लॉन्च में होगी 90 सेकेंट की देरी, उलटी गिनती जारी
इसरो ने बाहुबली रॉकेट या एलवीएम-3 एम6 कुछ सेकेंड की देरी से लॉन्च किया जाएगा. इसरो ने सतर्कता बरतते हुए लॉन्च लॉन्च को 90 सेकंड के लिए टालने का फैसला किया है. पहले इसे श्रीहरिकोटा से सुबह 8.54 बजे लॉन्च होना था, लेकिन अब नया समय 8 घंटे 55 मिनट और 30 सेकंड है. रॉकेट के प्रक्षेपण की उलटी गिनती जारी है.