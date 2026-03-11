Breaking News LIVE Updates: केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की समस्याएं दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर होटल-रेस्तरां की समस्याओं को दूर करने पर विशेष समिति ध्यान देगी. संसद बजट सत्र के दूसरे चरण में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी चल रही है. वहीं एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कार्यालय ने निर्देश जारी किया है. अजित पवार के नाम पर स्मारक या संस्था बनाने के लिए अब परिवार की अनुमति लेना अनिवार्य की गई है. अब उनके परिवार की पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. रमजान में आज शब ए बारात का दिन है, ये मुस्लिमों का बड़ा त्योहार है.

Breaking News LIVE Updates Today