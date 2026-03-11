Breaking News LIVE Updates: केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की समस्याएं दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर होटल-रेस्तरां की समस्याओं को दूर करने पर विशेष समिति ध्यान देगी. संसद बजट सत्र के दूसरे चरण में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी चल रही है. वहीं एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कार्यालय ने निर्देश जारी किया है. अजित पवार के नाम पर स्मारक या संस्था बनाने के लिए अब परिवार की अनुमति लेना अनिवार्य की गई है. अब उनके परिवार की पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. रमजान में आज शब ए बारात का दिन है, ये मुस्लिमों का बड़ा त्योहार है.
Breaking News LIVE Updates Today
बाबासाहेब आंबेडकर पर आपत्तिजनक वीडियो से तनाव, एहतियातन पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, FIR दर्ज
पालघर जिले के बोईसर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, आरोप है कि वीडियो में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और बौद्ध समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है. घटना से नाराज नागरिकों की भारी भीड़ ने बोईसर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे बोईसर शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी है.
UP News LIVE: सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गरमाया
सीएम योगी की मां को आपत्तिजनक शब्द कहने का मामला गरमाता जा रहा है. लखनऊ में फिर पोस्टर लगे हैं. मौलाना सलीम को फांसी देने की मांग हो रही है. लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस, नगर निगम, अलीगंज, आलमबाग, गोमतीनगर समेत पूरे शहर में पोस्टर लगे हैं.मौलाना सलीम पर अब तक प्रदेशभर में 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं.
Maharashtra News LIVE: अजित पवार के नाम के इस्तेमाल पर रोक, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम के ऑफिस ने जारी किया निर्देश
महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कार्यालय ने आदेश जारी किया है और अजित पवार के नाम पर स्मारक या संस्था बनाने के लिए अब परिवार की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. अजित पवार के निधन के बाद उनके नाम पर संस्थाओं और स्मारक बनाने की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया. अजित पवार के नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से चंदा जुटाने वाली या संदिग्ध काम करने वाली संस्थाओं की कड़ी जांच की जाएगी. कोई पुरानी संस्था अपना नाम बदलकर अजित पवार के नाम पर रखना चाहती है, तो उसे भी इन नए नियमों का पालन करना होगा और परिवार से अनुमति लेनी होगी.