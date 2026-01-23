राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है. आज सुबह से कई मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है और मौसम खुशनुमा हो गया है. बदलते मौसम का असर जनजीवन पर भी दिख रहा है.

इसी बीच देशभर में आज बसंत पंचमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है. मां सरस्वती की पूजा के साथ‑साथ आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, जिसको लेकर विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

वहीं, मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला पर सभी की निगाहें टिकी हैं. एसपी मनीष अवस्थी के अनुसार, कानून‑व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें महिला पुलिस इकाइयां भी शामिल हैं. भोजशाला जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है और हर वाहन की गहन जांच हो रही है. सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले.

मौसम, बसंत पंचमी, भोजशाला और प्रशासनिक तैयारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ. इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...