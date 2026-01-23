राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है. आज सुबह से कई मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है और मौसम खुशनुमा हो गया है. बदलते मौसम का असर जनजीवन पर भी दिख रहा है.
इसी बीच देशभर में आज बसंत पंचमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है. मां सरस्वती की पूजा के साथ‑साथ आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, जिसको लेकर विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
वहीं, मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला पर सभी की निगाहें टिकी हैं. एसपी मनीष अवस्थी के अनुसार, कानून‑व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें महिला पुलिस इकाइयां भी शामिल हैं. भोजशाला जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है और हर वाहन की गहन जांच हो रही है. सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले.
मौसम, बसंत पंचमी, भोजशाला और प्रशासनिक तैयारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ. इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...
श्री माता वैष्णो देवी भवन में सीजन की पहली बर्फबारी
Jai Mata Di …!!!— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) January 23, 2026
Season’s first snowfall at shri Mata Vaishno Devi Bhawan.
Devotees were blessed to witness breathtaking weather as fresh snow gently adorned the holy surroundings of Maa Vaishno Devi Bhawan and Bhairon Temple, filling the atmosphere with serenity, devotion,… pic.twitter.com/DVQZ38IaYQ
तिरुवनंतपुरम में आज BJP‑NDA की जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर कहा कि वह आज तिरुवनंतपुरम में BJP‑NDA की जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इस शहर ने हाल में संपन्न नगर निगम चुनावों में BJP‑NDA को आशीर्वाद देकर इतिहास रचा है.
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे साफ है कि केरल अब LDF और UDF की “फिक्स्ड मैच” राजनीति से बाहर निकलने की राह तलाश रहा है.
कांग्रेस नेतृत्व से खफा शशि थरूर
केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज होने वाली कांग्रेस की अहम बैठक से पहले शशि थरूर की नाराजगी की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, थरूर आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे और फिलहाल केरल में ही मौजूद हैं.
गोवा नाइट क्लब के मालिक के ठिकानों पर ED की रेड
खराब मौसम के बीच श्रीनगर पुलिस ने जारी की हेल्पलाइन सेवाएं
श्रीनगर में जारी खराब मौसम और आगामी मौसम पूर्वानुमानों को देखते हुए, श्रीनगर पुलिस ने आम नागरिकों की सुरक्षा और मदद के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाएं स्थापित की हैं. पुलिस ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति या परेशानी में त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए जिलेभर में 24×7 संपर्क नंबर सक्रिय कर दिए गए हैं.
पुलिस के अनुसार, जनता की मदद के लिए पुलिस कंट्रोल रूम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी (SHO) और पुलिस पोस्ट प्रभारी के सीधे संपर्क नंबर जारी किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके.
पुलिस कंट्रोल रूम, श्रीनगर
- लैंडलाइन: 0194‑2477567, 0194‑2477568
- मोबाइल: 9596222550, 9596222551
सेंट्रल दिल्ली जा रहे हैं तो जरा संभलकर जाएं
दिल्ली में बारिश और फुल ड्रेस रिहर्सल के वजह से नई दिल्ली और ITO पर भारी जाम देखा जा रहा है. कई रास्तों को डायवर्ट किया गया है.
कर्तव्य पथ, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेता जी सुभाष मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हैं.
उद्योग भवन, लाल क़िला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और ITO के कई मेट्रो के गेट बंद रहेंगे.
मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की
मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.
ऑरेंज अलर्ट:
गरज‑चमक के साथ आंधी, बिजली गिरने की आशंका, 40–60 किमी/घंटा की तेज़ हवाएं और 5–15 मिमी/घंटा मध्यम बारिश की बहुत अधिक संभावना.
प्रभावित जिले:
- राजस्थान: अलवर, जयपुर
- हरियाणा: अंबाला, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर
- दिल्ली: सेंट्रल, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ‑ईस्ट, नॉर्थ‑वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ‑ईस्ट, साउथ‑वेस्ट, वेस्ट
- पंजाब: बरनाला, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मानसा, नवांशहर, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, एसएएस नगर
- हिमाचल प्रदेश: बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल‑स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
- जम्मू‑कश्मीर: अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामुला, बडगाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा, मीरपुर, मुज़फ्फराबाद, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर
उत्तरकाशी में स्नोफॉल
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौसम बदल गया है. गंगोत्री धाम, यमुनोत्री और अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और हिमपात शुरू हो गया है. तापमान में भारी गिरावट आई है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है. उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमपात शुरू हो गया है. पूरे जिले में काले, घने बादल छा गए हैं.