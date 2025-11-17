Breaking News Live: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कबाड़ की दुकान में आग लगने के बाद कुछ दुकानें जलकर खाक हो गईं. एक अग्निशमन अधिकारी ने यह जानकारी दी है. उन्‍होंने बताया कि आग लखनऊ के इटौंजा पुल के पास लगी थी. कुछ घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया. अग्निशमन अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि हमें इंटौजा फ्लाईओवर के पास 4-5 दुकानों में आग लगने की सूचना मिली थी.आग को बहुत कम समय में बुझा दिया गया. कुल छह दुकानों में आग लग गई. कोई हताहत नहीं हुआ है.

Breaking News Live: