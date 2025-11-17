विज्ञापन
28 minutes ago
नई दिल्‍ली :

Breaking News Live: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कबाड़ की दुकान में आग लगने के बाद कुछ दुकानें जलकर खाक हो गईं. एक अग्निशमन अधिकारी ने यह जानकारी दी है. उन्‍होंने बताया कि आग लखनऊ के इटौंजा पुल के पास लगी थी. कुछ घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया. अग्निशमन अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि हमें इंटौजा फ्लाईओवर के पास 4-5 दुकानों में आग लगने की सूचना मिली थी.आग को बहुत कम समय में बुझा दिया गया. कुल छह दुकानों में आग लग गई. कोई हताहत नहीं हुआ है. 

Breaking News Live: 

Nov 17, 2025 06:55 (IST)
असम के मुख्यमंत्री ने लंदन में भारतीय प्रवासियों से की मुलाकात

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने लंदन में भारतीय प्रवासियों और असमिया समुदाय से मुलाकात की और एकता, संस्कृति और असम की वैश्विक उपस्थिति पर प्रकाश डाला.

Nov 17, 2025 06:31 (IST)
UP:इटौंजा पुल के पास कबाड़ की दुकान में लगी आग

इटौंजा पुल के पास स्थित एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं. अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.

