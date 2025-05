उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से बातचीत की. बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं.

#WATCH | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami interacts with locals and devotees at Shri Badrinath Dham.

The portals of Badrinath Dham opened for the devotees today. pic.twitter.com/jNBIjf9QxG