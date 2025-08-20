1 hour ago
Aug 20, 2025
नई दिल्ली :
हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.3 रिकॉर्ड की गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है. भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 20 किमी नीचे था. इसके साथ ही बुधवार तड़के एक दूसरा भूकंप पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया. इसकी तीव्रता 3.7 आंकी गई. हालांकि इसका केंद्र जमीन की सतह से 170 किमी नीचे था. इससे पहले मंगलवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया.
