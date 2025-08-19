उत्तराखंड में स्टंटबाजों की खैर नहीं! बद्रीनाथ पुलिस ने पकड़ा, चालान काटा और दे डाली ये वॉर्निंग

उत्तराखंड पुलिस स्टंटबाजों पर बहुत ही सख्त है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि बाबा के धाम में ऐसा करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा.ताजा मामला बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham) का है. यहां पर कुछ युवक एक वाहन पर सवार होकर जमकर स्टंटबाजी कर रहे थे. इस घटना का वडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्ड करचमोली पुलिस सोशल मडिया सेल को भेज दिया. सोशल मीडिया सेल को इसका एक वीडियो मिला था. जिसमें कुछ युवक कार के ऊपर बैठकर स्टंट करते हुए दखाई दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए सेल ने उस वीडियो को तत्काल जरूरी कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ पुलिस को भेजा गया.

स्टंटबाजों को पुलिस का अल्टीमेटम

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्टंटबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहे वाहन को तलाश कर उसे जब्त कर लिया और थाने लेकर पहुंची. स्टंटबाजी करने वाले युवकों को भी थाने ले जाया गया. पुलिस ने उनका चालान काटते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की कड़ी चेतावनी दी. इसके साथ ही चमोली पुलिस ने ये साफ किया कि धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार का स्टंट या अव्यवस्थित गतिविधि सहन नहीं की जाएगी. इस प्रकार की हरकतों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बाबा के धाम में स्टंटबाजी करना पड़ेगा महंगा

स्टंटबाजों पर पुलिस की कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि पवित्र धाम में इस तरह की कोई भी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसा करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. बदरीनाथ धाम में स्टंट कर रहे युवकों को पुलिस ने वॉर्निंग दी है कि अगर आगे ऐसा किया को उनको सख्त कार्रवाई झेलनी होगी.