विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तराखंड में स्टंटबाजों की खैर नहीं! बद्रीनाथ पुलिस ने पकड़ा, चालान काटा और दे डाली ये वॉर्निंग

चमोली पुलिस ने ये साफ किया कि धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार का स्टंट या अव्यवस्थित गतिविधि सहन नहीं की जाएगी. इस प्रकार की हरकतों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
उत्तराखंड में स्टंटबाजों की खैर नहीं! बद्रीनाथ पुलिस ने पकड़ा, चालान काटा और दे डाली ये वॉर्निंग
बदरीनाथ में स्टंटबाजों पर पुलिस का एक्शन.
  • उत्तराखंड पुलिस ने बदरीनाथ धाम में स्टंटबाजी करने वाले युवकों को पकड़कर उनका वाहन जब्त कर लिया.
  • चमोली पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर स्टंटबाजी को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है.
  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने स्टंटबाजी के मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बदरीनाथ:

उत्तराखंड पुलिस स्टंटबाजों पर बहुत ही सख्त है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि बाबा के धाम में ऐसा करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा.ताजा मामला बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham) का है. यहां पर कुछ युवक एक वाहन पर सवार होकर जमकर स्टंटबाजी कर रहे थे. इस घटना का वडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्ड करचमोली पुलिस सोशल मडिया सेल को भेज दिया. सोशल मीडिया सेल को इसका एक वीडियो मिला था. जिसमें कुछ युवक कार के ऊपर बैठकर स्टंट करते हुए दखाई दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए सेल ने उस वीडियो को तत्काल जरूरी कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ पुलिस को भेजा गया.

Latest and Breaking News on NDTV

स्टंटबाजों को पुलिस का अल्टीमेटम

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्टंटबाजी के लिए इस्तेमाल हो रहे वाहन को तलाश कर उसे जब्त कर लिया और थाने लेकर पहुंची. स्टंटबाजी करने वाले युवकों को भी थाने ले जाया गया. पुलिस ने उनका चालान काटते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की कड़ी चेतावनी दी. इसके साथ ही चमोली पुलिस ने ये साफ किया कि धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार का स्टंट या अव्यवस्थित गतिविधि सहन नहीं की जाएगी. इस प्रकार की हरकतों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बाबा के धाम में स्टंटबाजी करना पड़ेगा महंगा

स्टंटबाजों पर पुलिस की कार्रवाई से ये साफ हो गया है कि पवित्र धाम में इस तरह की कोई भी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसा करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. बदरीनाथ धाम में स्टंट कर रहे युवकों को पुलिस ने वॉर्निंग दी है कि अगर आगे ऐसा किया को उनको सख्त कार्रवाई झेलनी होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand News, Chamoli Police, Badrinath Police, Car Stunt, Badrinath Dham
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com