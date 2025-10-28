हेलो मैम खाना आया है... बेंगलुरु में ब्राजील की मॉडल से डिलीवरी एजेंट ने की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके में एक 21 वर्षीय ब्राज़ीलियाई मॉडल के घर पर ऑर्डर डिलीवर करते समय डिलीवरी एजेंट ने छेड़छाड़ की. आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने इस मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई थी. दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना 17 अक्टूबर को पीड़िता के अपार्टमेंट में हुई थी, जहाँ वह दो अन्य महिलाओं के साथ रहती है. उत्तरी संभाग बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) बाबासाब नेमागौड़ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पहचान कुमार राव पवार के रूप में हुई है. उन्होंने कहा, "आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था जिस दिन शिकायत दर्ज की गई थी. वह बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में डिप्लोमा का छात्र है और पार्ट-टाइम डिलीवरी एजेंट के रूप में काम कर रहा था."

घटना वाले दिन, मॉडल ने दोपहर लगभग 3:20 बजे एक ऐप के ज़रिए खाना ऑर्डर किया था. प्राथमिकी के अनुसार, डिलीवरी एजेंट ने ऑर्डर देते समय कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया और गलत तरीक से छुआ. डर के मारे महिला घर के अंदर भागकर चले गई. महिला ने कई दिनों तक इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया.

बाबासाब नेमागौड़ ने बताया कि कुछ दिनों बाद, महिला ने अपनी रूममेट्स को इस बारे में बताया. जिसके बाद पुलिस से मदद मांगी गई. 25 अक्टूबर को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को पकड़ लिया.