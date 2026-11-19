तमिलनाडु के करूर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक ही परिवार के पांच लोगों के शव उनके घर के परिसर में स्थित कुएं से बरामद हुए हैं. मृतकों में पति-पत्नी, उनकी बेटी और बेटी के दो बच्चे शामिल हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतक की बेटी अपने दोनों बच्चों के साथ करीब तीन दिन पहले ही अपने मायके आई थी. घटना का पता चलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी तक घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस सामूहिक मौत की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है.

(खबर अपडेट की जा रही है)