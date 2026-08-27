दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मुस्कान की हत्या, जिम ट्रेनर इमरान ने घर में अकेला देख चाकू से गोदा

दिल्ली एक बार फिर हत्या की वारदात से दहल गई है. मामला तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर का है. घर में घुसकर 21 साल की मुस्कान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मुस्कान पर हमला करने वाला आरोपी एक जिम ट्रेनर बताया जा रहा है, जिसका नाम इमरान है. जानकारी के मुताबिक, उसने घर में घुसकर मुस्कान को अकेला देख मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है.

CCTV से हो रही आरोपी की पहचान

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या से जुड़े सुराग खोजने में जुट गई है. मृतक लड़की के दोस्त अमन के मुताबिक, मुस्कान की बहन ने फोन कर उसे तुरंत घर जाकर मुस्कान को देखने को कहा. उसने बताया कि मुस्कान को किसी ने उसे चाकू मार दिया है. वह तुरंत घर पहुंचा तब कर वहां एंबुलेंस भी आ चुकी थी. वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंची. वह भी पीछे-पीछे अस्पताल पहुंचा. लेकिन पुलिस ने उसे ऊपर नहीं जाने दिया.

मुस्कान का दोस्त अमन

इमरान ने घर में घुसकर मुस्कान को मारा चाकू

अमन ने बताया कि मुस्कान तीन बहनें हैं और उनका एक छोटा भाई है. घटना के समय मुस्कान घर में अकेली थी. उसकी बहनें चंडीगढ़ गई हुई थीं. बहन ने ही उसे बताया कि इमरान पिछले कुछ समय से मुस्कान को परेशान कर रहा था और उसके पीछे पड़ा हुआ था. जैसे ही ये घटना हुई तो सबसे पहले उस पर ही शक गया.

मुस्कान पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी

अमन ने कहा कि बुधवार को शाम 5.40 के आसपास इमरान घर में घुसा और उसने मुस्कान की चाकू मारकर हत्या कर दी. मुस्कान के भाई आकाश ने उसे घर में घसते हुए देखा था. हालांकि मामले में पुलिस की तरफ से कुछ भी अपडेट सामने नहीं आया है. दोस्त ने बताया कि मुस्कान एक स्टूड़ेंट थी. वह पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी.

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