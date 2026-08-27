दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मुस्कान की हत्या, जिम ट्रेनर इमरान ने घर में अकेला देख चाकू से गोदा

- दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई
- लड़की को चाकू मारने वाला शख्स जिम ट्रेनर बताया जा रहा है. हत्या के बाद से वह फरार है
- मृतक मुस्कान एक स्टूडेंट थी और वह पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी
दिल्ली एक बार फिर हत्या की वारदात से दहल गई है. मामला तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर का है. घर में घुसकर 21 साल की मुस्कान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मुस्कान पर हमला करने वाला आरोपी एक जिम ट्रेनर बताया जा रहा है, जिसका नाम इमरान है. जानकारी के मुताबिक, उसने घर में घुसकर मुस्कान को अकेला देख मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है.
CCTV से हो रही आरोपी की पहचान
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या से जुड़े सुराग खोजने में जुट गई है. मृतक लड़की के दोस्त अमन के मुताबिक, मुस्कान की बहन ने फोन कर उसे तुरंत घर जाकर मुस्कान को देखने को कहा. उसने बताया कि मुस्कान को किसी ने उसे चाकू मार दिया है. वह तुरंत घर पहुंचा तब कर वहां एंबुलेंस भी आ चुकी थी. वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंची. वह भी पीछे-पीछे अस्पताल पहुंचा. लेकिन पुलिस ने उसे ऊपर नहीं जाने दिया.
इमरान ने घर में घुसकर मुस्कान को मारा चाकू
अमन ने बताया कि मुस्कान तीन बहनें हैं और उनका एक छोटा भाई है. घटना के समय मुस्कान घर में अकेली थी. उसकी बहनें चंडीगढ़ गई हुई थीं. बहन ने ही उसे बताया कि इमरान पिछले कुछ समय से मुस्कान को परेशान कर रहा था और उसके पीछे पड़ा हुआ था. जैसे ही ये घटना हुई तो सबसे पहले उस पर ही शक गया.
#WATCH दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर की उस जगह की वीडियो, जहां 21 साल की एक लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। https://t.co/MuqPQu892D pic.twitter.com/OLsygZKOGH— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2026
मुस्कान पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी
अमन ने कहा कि बुधवार को शाम 5.40 के आसपास इमरान घर में घुसा और उसने मुस्कान की चाकू मारकर हत्या कर दी. मुस्कान के भाई आकाश ने उसे घर में घसते हुए देखा था. हालांकि मामले में पुलिस की तरफ से कुछ भी अपडेट सामने नहीं आया है. दोस्त ने बताया कि मुस्कान एक स्टूड़ेंट थी. वह पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी.
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