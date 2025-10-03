श्रीनगर में डल झील के किनारे सुरों की महफिल सजाएंगे सोनू निगम, NDTV गुड टाइम्स का पहला आयोजन

मशहूर गायक सोनू निगम 26 अक्तूबर को श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे परफॉर्म करेंगे. यह कन्सर्ट शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में आयोजित किया जाएगा. एनडीटीवी गुड टाइम्स की ओर से आयोजित होने वाला यह कन्सर्ट घाटी में इस पैमाने का पहला कार्यक्रम है. डल झील के झिलमिलाते पानी और हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच सोनू निगम महान मोहम्मद रफी को अपने गीतों से श्रद्धांजलि देंगे. यह एक ऐसी शाम होगी जब धरती का स्वर्ग माने जाने वाला श्रीनगर एक मंच बन जाएगा.

इस कन्सर्ट में श्रोता सोनू निगम के बॉलीवुड के हिट गानों का आनंद ले पाएंगे. यह शाम महान गायक मोहम्मद रफी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी, जिनकी आवाज को भारत की सांस्कृतिक स्मृतियों से अलग नहीं किया जा सकता है. कई लोगों के लिए यह शाम आज के भारत की बेहतरीन आवाजों में से एक सोनू निगम द्वारा रफी साहब की धुनों को नए रूप में सुनना एक अवीस्मरणीय अनुभव होगा.

क्या कहा है सोनू निगम ने

अपने कन्सर्ट के सवाल पर सोनू निगम कहते हैं, " यह इसलिए और भी खास है क्योंकि हमने डल झील पर मोहम्मद रफी साहब के 100 साल पूरे होने का जश्न पहले कभी नहीं देखा है. पूरी दुनिया मेरे साथी, मेरे गुरु, मेरी प्रेरणा के साथ मेरे जुड़ाव को जानती है, लेकिन कश्मीर की डल झील पर उनकी विरासत का जश्न मनाना, कश्मीर के उत्साह का जश्न मनाना सच में अद्भुत और खास होने वाला है. मुझे आप सभी का वहां इंतजार रहेगा."

इस आयोजन के लिए एसकेआईसीसी का चुनाव भी कम प्रतीकात्मक नहीं है. डल झील के किनारे बना एसकेआईसीसी, इस मौके के मुताबिक एक शांत भव्यता समेटे हुए है. जैसे-जैसे शाम ढलती जाएगी, झील मंच की चमक को प्रतिबिंबित करेगी. इससे यह संगीत कार्यक्रम एक अविस्मरणीय नजारे में बदल जाएगा, जहां प्रकृति और प्रदर्शन का संबंध अटूट है.

भारतीय संस्कृति का कैनवास

एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल कहते हैं, '' गुड टाइम्स को भारत की असाधारण सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए एक कैनवास के रूप में बनाया गया था. डल झील को अपने मंच के रूप में पेश करते हुए सोनू निगम को श्रीनगर लाना, भारत की अपनी विरासत, अपनी सुंदरता और अपनी कला को दुनिया के सामने पेश करने के आत्मविश्वास का प्रदर्शन है. संगीत का यह कार्यक्रम कश्मीर और देश के लिए एक निर्णायक सांस्कृतिक क्षण है.''

वहीं एनडीटीवी गुड टाइम्स के चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर राहुल कुमार शॉ ने कहा, जब हम यह कहते हैं कि एनडीटीवी गुड टाइम्स असाधारण अनुभवों के बारे में होगा तो हमारा मतलब यही था. पहला अनुभव यहां है, डल झील पर सोनू निगम का कन्सर्ट एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, यह श्रीनगर को विश्व मंच पर स्थापित करेगा. हम पिछले कई सालों में यहां आने वाले और इस पैमाने का कार्यक्रम करने वाले पहले व्यक्ति हैं. कश्मीर में ऐसा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. हमने दर्शकों से वादा किया था कि एनडीटीवी गुड टाइम्स का हर अनुभव बड़ा, समृद्ध और अधिक मनोरंजक होगा, और यह शाम ठीक वैसी ही होगी, जैसा हमने वादा किया था, एक ऐसा संगीत कार्यक्रम जिसे आप सिर्फ देखने नहीं जाते, बल्कि आप उसे अपने साथ वापस भी ले जाते हैं.''

अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर कश्मीर की संस्कृति

यह कॉन्सर्ट दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर कश्मीर को फिर से स्थापित करने के बारे में है. यह यह दिखाने के लिए है कि घाटी से लंबे समय से जुड़ी रही कविता और सिनेमा की परंपरा का अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लाइव प्रदर्शन के जरिए जश्न मनाया जा सकता है. यह संगीत के साथ-साथ हमारी पहचान और गौरव का भी प्रतीक है.

सोनू निगम के इस कन्सर्ट के टिकट केवल डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध हैं. सीटों की कम संख्या और उनकी मांग को देखते हुए दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास पहले ही बुक करा लें. 26 अक्तूबर को श्रीनगर में एक शाम का आयोजन होगा, जहां सोनू निगम की आवाज डल से ऊपर उठेगी और पूरी घाटी में मोहम्मद रफी के सदाबहार नगमें गूंजेंगे.

(टिकट केवल डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध है: https://link.district.in/DSTRKT/k1hauwdt)