क्या बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं महिमा चौधरी की बेटी आरियाना? मां ने खुद किया बड़ा खुलासा

महिमा की बेटी आरियाना अपनी खूबसूरती और सादगी से अभी से लोगों का दिल जीत रही हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने उन्हें 'फ्यूचर स्टार' बताया तो किसी ने कहा कि उनमें अपनी मां जैसा ही ग्रेस है. कुछ तो आरियाना की तुलना हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज से कर रहे हैं.

Mahima Chaudhry daughter Ariana's Bollywood debut : महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी बेटी आरियाना चौधरी की वजह से चर्चा में हैं. पिछले कुछ समय से जहां भी महिमा जाती हैं, सबकी नजरें उनकी खूबसूरत बेटी आरियाना पर टिक जाती हैं. हाल ही में एक इवेंट के दौरान महिमा ने आरियाना के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. 

एक इंटरव्यू में महिमा से पूछा गया कि क्या आरियाना जल्द ही फिल्मों में नजर आएंगी? तो महिमा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया. उन्होंने कहा, "जल्द तो नहीं... लेकिन हां."

महिमा ने आगे कहा, "मुझे फिल्मों से और क्रिएटिविटी से बहुत प्यार है. मैं चाहती हूं कि आरियाना मेरी हिस्ट्री का हिस्सा बने. मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनाया है, वो इसी इंडस्ट्री की बदौलत है. मुंबई जैसी कोई जगह नहीं है और मैं चाहती हूं कि वो यहीं रहे." साथ ही महिमा ने यह भी साफ किया कि वो अपनी बेटी पर कोई दबाव नहीं डालेंगी, लेकिन अगर आरियाना एक्टिंग फिल्ड में आना चाहेगी, तो वो पूरी तरह उनके साथ हैं.

बता दें हाल ही में महिमा और आरियाना को फिल्म 'नादानियां' के प्रीमियर पर देखा गया था.इस इवेंट में जैसे ही आरियाना रेड कार्पेट पर आईं, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं.

आरियाना अपनी खूबसूरती और सादगी से अभी से लोगों का दिल जीत रही हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने उन्हें फ्यूचर स्टार बताया तो किसी ने कहा कि उनमें अपनी मां जैसा ही ग्रेस है. कुछ तो आरियाना की तुलना हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज से कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग उन्हें अपनी मां महिमा चौधरी की परछाई बता रहे हैं.

महिला चौधरी वर्कफ्रंट

महिमा चौधरी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में संजय मिश्रा के साथ फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में नजर आई थीं, जो इसी दिसंबर में रिलीज हुई है. इसके अलावा उन्होंने फिल्म 'नादानियां' में खुशी कपूर की मां का किरदार भी निभाया है.


 

