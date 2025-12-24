बॉलीवुड के इनसाइडर-आउटसाइडर बहस पर बोले कार्तिक आर्यन- लोग स्ट्रगल को नहीं समझते...

कार्तिक आर्यन ने अपनी नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की रिलीज़ से पहले बॉलीवुड में इनसाइडर बनाम आउटसाइडर बहस पर बात की है. फिल्मफेयर से बात करते हुए कार्तिक ने कहा कि अगर यह बहस नहीं होती, तो लोग आउटसाइडर्स के संघर्ष को नहीं समझते. जब कोई बड़ा फिल्ममेकर किसी को लॉन्च करता है, तो वे बहुत ऊंचे लेवल से शुरुआत करते हैं. आउटसाइडर्स के पास पैसा, पहचान या पहुंच नहीं होती. कई टैलेंटेड लोगों को मौका न मिलने के मुद्दे पर बात करते हुए कार्तिक ने बताया कि उन्होंने देखा है कि लोग बाहर से आते हैं और वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं हो पाता.

कार्तिक ने अंतर के बारे में बात की

हालांकि कार्तिक ने माना कि फिल्ममेकर नए चेहरों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतर अभी भी मौजूद हैं. एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया पर पहुंच और फिल्मों के चुनाव में. उन्होंने कहा, "ये असली अंतर हैं." फिलहाल वह इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि सालों तक जो भी काम मिला, उसमें 200% देने के बाद अब वह अपनी पसंद की फिल्में चुन पा रहे हैं.

डेब्यू के बाद कार्तिक की फिल्में

कार्तिक ने 2011 में 'प्यार का पंचनामा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने 'आकाश वाणी', 'प्यार का पंचनामा 2', 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'लुका छुपी', 'पति पत्नी और वो', 'लव आज कल', 'भूल भुलैया 2', 'शहजादा', 'सत्यप्रेम की कथा', 'चंदू चैंपियन' और 'भूल भुलैया 3' जैसी फिल्मों में काम किया.

उनके पास मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित नागज़िला भी पाइपलाइन में है. यह फिल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वह अनुराग बसु की अभी तक बिना टाइटल वाली फिल्म में श्रीलीला के साथ भी दिखेंगे.