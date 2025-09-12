बाथरूम रेप केस में अभिनेता आशीष कपूर को मिली जमानत, तीस हजारी कोर्ट का फैसला

अभिनेता आशीष कपूर को रेप केस में जमानत मिल गई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने आशीष कपूर पर आरोप लगाया है कि एक्टर ने दिल्ली में एक पार्टी के दौरान बाथरूम में उसके साथ रेप किया. आशीष के खिलाफ दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में मामला करके पुणे से गिरफ्तार किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

33 वर्षीय आशीष कपूर पर 27 वर्षीय महिला के साथ रेप करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में अगस्त के दूसरे हफ्ते में एक हाउस पार्टी थी. पार्टी में एक्टर आशीष कपूर और पीड़िता दोनों पहुंचे थे. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हाउस पार्टी के दौरान उसे बाथरूम में ले जाकर रेप किया गया. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता दिल्ली की रहने वाली हैं और इवेंट मैनेजर हैं.

शादी का झांसा देकर रेप का आरोप

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आशीष ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता और आशीष की मुलाकात कुछ साल पहले एक टीवी प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती हुई, और फिर एक्टर ने पीड़िता से शादी का वादा किया. पीड़िता का आरोप है कि अभिनेता ने उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से मुकर गया.

टीवी का चर्चित चेहरा हैं आशीष

आशीष कपूर टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा हैं. उन्होंने टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोविंग भी है. आशीष ने सरस्वतीचंद्र, लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, चांद छुपा बादल में, ससुराल सिमर का 2, सात फेरे सलोनी का सफर, देखा एक ख्बाब , ये रिश्ता क्या कहलाता है समेत कई अन्य टीवी शोज में काम किया है. इसके अलावा टेबल नंबर 21 और कुर्बान जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है.

