कंगना रनौत से कोई लगाव नहीं... थप्पड़ कांड पर ऐसा क्यों बोलीं एक्ट्रेस शबाना आजमी

कंगना रनौत के थप्पड़ कांड (Kangana Ranaut Slap Row) पर सीनियर एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azami) का रिएक्शन सामने आया है. सीनियर एक्ट्रेस शबाना आजमी का कहना है कि उनको कंगना रनौत से कोई लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थप्पड़ मारे जाने का जश्न मनाने वालों की फेहरिस्त में वह शामिल नहीं हो सकतीं. सुरक्षाकर्मी अगर कानून अपने हाथ में लेने लगेंगे तो हममें से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा. एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ये बात सोशल मीडिया साइट एक्स पर कही.

ये भी पढ़ें-"मुझे थप्पड़ मारा, गालियां दीं..." : कंगना रनौत ने बताया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या हुआ

हिमाचल के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने की घटना हुई. चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक लेडी कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था. अब एक्ट्रेस शबाना आजमी की प्रतिक्रिया इस घटना पर सामने आई है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि सुरक्षा कर्मियों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.

I have no love lost for #Kangana Ranaut. But I can't find myself joining this chorus of celebrating "the slap". If security personnel start taking law into their hands none of us can be safe .