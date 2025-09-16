विज्ञापन
BMW केस: स्ट्रेचर पर घायल पत्नी, बगल में पति की लाश... इस तस्वीर ने हर दिल्लीवाले को रुला दिया

52 साल के नवजोत सिंह की मौत के बाद पत्‍नी संदीप कौर ने उन्‍हें अंतिम विदाई दी. दो स्‍ट्रेचर में से एक पर संदीप कौर थीं और दूसरे पर उनका सबसे अच्‍छा दोस्‍त और पति नवजोत सिंह का पार्थिव शरीर रखा था.

  • BMW हादसे में 52 साल के नवजोत की मौत हो गई थी. मंगलवार को पत्‍नी संदीप कौर ने उन्‍हें अंतिम विदाई दी.
  • दो स्‍ट्रेचर में से एक पर संदीप कौर थीं और दूसरे पर उनके सबसे अच्‍छे दोस्‍त और पति नवजोत का पार्थिव शरीर था.
  • स्‍ट्रेचर पास आए और संदीप ने पति के बेजान चेहरे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो हर किसी की आंखें नम हो गई.
एक तस्‍वीर हजार शब्‍द बयां करती है, लेकिन कुछ तस्‍वीरों का असर इतना गहरा होता है कि आपके लिए उन्‍हें शब्‍दों में बयां करना संभव ही नहीं है. आप उन्‍हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ऐसी तस्‍वीरों का अहसास आपके साथ बरसों तक बना रहता है. दिल्‍ली के बेहद चर्चित BMW केस से भी एक ऐसी ही तस्‍वीर सामने आई हैं, जिसने भी तस्‍वीर देखी, उसकी आंखें नम हो गई और हर दिल रो पड़ा है. इस तस्‍वीर में एक तरफ घायल और टूट चुकी पत्‍नी है तो दूसरी तरफ है पति की लाश.

बीएमडब्‍ल्‍यू हादसे को करीब 48 घंटे का वक्‍त बीत चुका है. इस भीषण हादसे को लोग भूले नहीं हैं और जिन पर गुजरी है उनके दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं है. 52 साल के नवजोत सिंह की मौत के बाद अब पत्‍नी संदीप कौर ने उन्‍हें अंतिम विदाई दी. दो स्‍ट्रेचर में से एक पर संदीप कौर थीं और दूसरे पर उनका सबसे अच्‍छा दोस्‍त और पति नवजोत सिंह का पार्थिव शरीर रखा था.

Photo Credit: PTI

बेजान चेहरे को छूने के लिए बढ़ा हाथ 

स्‍ट्रेचर पास आए और संदीप ने अपने पति के बेजान चेहरे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया. यह दृश्‍य जिसने भी देखा हर कोई सिर्फ अपने आंसुओं को संभालने और भावनाओं के ज्‍वार में खुद को संभालने की कोशिश करता नजर आया.

पति नवजोत सिंह के साथ संदीप कौर रविवार को बाइक पर घूमने निकलीं थीं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है. संदीप कौर घायल हैं और पति अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. 

वित्त मंत्रालय में अधिकारी थे नवजोत सिंह

वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह के घर शोक की लहर है और लोगों को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं. आर्थिक मामलों के विभाग में उप-सचिव 52 साल के नवजोत सिंह अपने परिवार में बुद्धिमत्ता और समर्पण के लिए जाने जाते थे. रविवार दोपहर धौला कुआं के पास एक लग्जरी कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई. हादसे में उनकी पत्‍नी संदीप कौर भी घायल हो गई.

