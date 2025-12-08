नवजोत सिंह सिद्धू की पत्‍नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने अपने 500 करोड़ रुपये बयान पर यू-टर्न ले लिया है. नवजोत कौर का कहना है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. पंजाब की राजनीति नवजोत सिंह सिद्धू की पत्‍नी के 500 करोड़ रुपये वाले बयान पर बवाल खड़ा हो गया है. पंजाब आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने रविवार को नवजोत कौर सिद्धू के सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला किया. उन्‍होंने पूछा कि क्‍या कांग्रेस नेतृत्व 500 करोड़ रुपए में सीएम का चेहरा बेचता है?

नवजोत कौर का यूटर्न!

नवजोत कौर ने कहा, 'मैं इस बात से हैरान हूं कि एक सीधे-सादे बयान को इतना घुमा-फिराकर पेश किया गया. यह बात मैं साफ कर देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा है. जब मुझसे किसी और पार्टी की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के सीएम पद का उम्मीदवार बनने के बारे में पूछा गया, तब मैंने कहा था कि हमारे पास मुख्‍यमंत्री पद के लिए पैसे नहीं हैं, ध्यान से सुनिए. लेकिन लोगों ने मेरे इस बयान को कांग्रेस के सीएम पद के उम्‍मीदवार के साथ जोड़ दिया गया. हालांकि, ऐसा बिल्‍कुल नहीं है.'

नवजोत कौर ने आखिर कहा क्‍या था?

500 करोड़ रुपये में सीएम पद', का विवाद, तब शुरू हुआ था. जब नवजोत कौर से मीडिया ने पूछा- क्‍या किसी पार्टी ने आपसे सीएम पद के लिए पैसे की डिमांड की है? इस पर नवजोत कौर ने कहा, 'देखिए, सिद्धू कांग्रेस पार्टी के साथ काफी अटैच हैं, वह प्रियंका गांधी से काफी अटैच हैं. लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग नहीं रहा कि ये नवजोत सिंह सिद्धू को प्रमोट होने देंगे. क्‍योंकि 5-5 सीएम पहले ही बने हुए हैं और वे कांग्रेस को हराने के लिए जुटे हुए हैं. अगर कालाकमान को समझ में आ जाए, तो वह अलग बात है. कोई भी पार्टी उनको ये पावर दे कि वो पंजाब को सुधार सकें. लेकिन हमारे पास किसी भी पार्टी को पैसे देने के लिए नहीं हैं, लेकिन हम आपको रिजल्‍ट दे देंगे. पंजाब को हम गोल्‍डन स्‍टेट बना देंगे. कांग्रेस पार्टी अगर नवजोत सिद्धू को सीएम फेस घोषित करती है, तो वह पार्टी में वापसी कर सकते हैं. '

इसके बाद नवजोत कौर से जब पूछा गया कि आपने पैसे की बात कही, क्‍या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड की है, तो उन्‍होंने कहा, 'नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, लेकिन मुख्‍यमंत्री वही बनता है, जो 500 करोड़ रुपये की अटैची देता है.'

पंजाब आप का सवाल, क्या 500 करोड़ रुपये सीएम का चेहरा?

पंजाब आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने रविवार को नवजोत कौर सिद्धू के सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला किया. पन्नू ने कहा कि नवजोत कौर के बयानों ने कांग्रेस के काम करने के तरीके और निजी महत्वाकांक्षाओं और सौदों के लिए राज्य के हितों को कैसे दरकिनार किया जाता है, इसकी कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है. आप नेता ने कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने दो दावे किए. एक-नवजोत सिद्धू पंजाब की राजनीति में तभी दोबारा आएंगे जब कांग्रेस पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी और सिद्धू परिवार के पास देने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि कांग्रेस में सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए की डील की जरूरत होगी. पन्नू ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व सच में सीएम का चेहरा 500 करोड़ रुपए में बेचता है. उन्होंने कहा, 'अगर सिद्धू कहते हैं कि उनके पास 500 करोड़ रुपए नहीं हैं, तो यह रकम कौन देता है? यह पैसा कहां जाता है? स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट को? हाईकमान को? राहुल गांधी या खड़गे को? पंजाब के लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए.'