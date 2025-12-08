विज्ञापन
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था बवाल

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने पार्टी ने निकाल दिया है. बीते दिनों नवजोत ने पार्टी नेताओं पर एक बयान दिया था, जिसपर मचे बवाल के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया.

सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था बवाल
पति नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नवजोत कौर सिद्धू.
  • कांग्रेस ने नवजोत कौर को विवादित बयान के कारण पार्टी से सस्पेंड कर उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है.
  • नवजोत कौर सिद्धू ने मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये की अटैची देने वाले बयान से विवाद पैदा किया था.
  • विवाद के बाद नवजोत कौर ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने सफाई दी है.
नई दिल्ली:

कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्दू पर बड़ी कार्रवाई की है. नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. नवजोत कौर पर यह कार्रवाई पार्टी नेताओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर की गई है. कुछ दिनों पहले उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए... वाला बयान दिया था. जिससे विवाद खड़ा हुआ था. अब कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू पर कार्रवाई करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है. हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद नवजोत कौर ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. 

500 करोड़ का सूटकेस देने वाला बनता है सीएम... इसी बयान पर गिरी राज

मालूम हो कि नवजोत कौर कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है. उन्होंने शनिवार को कथित तौर पर कहा था कि ‘‘ जो 500 करोड़ रुपये का ‘सूटकेस' देता है, वही मुख्यमंत्री बन जाता है.'' नवजोत कौर ने शनिवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा था कि अगर कांग्रेस उन्हें पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है, तो उनके पति सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे. पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं.

बयान पर बवाल के बाद कहा- मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया

बयान पर बवाल मचने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. कौर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर रविवार शाम लिखा, ‘‘ मैं हैरान हूं कि मेरे सीधे बयान को किस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

उन्होंने आगे लिखा- मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा. जब मुझसे पूछा गया कि नवजोत किसी दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं या नहीं, तो मैंने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद के वास्ते किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं है.''

राज्यपाल से मिलने के बाद दिया था 500 करोड़ वाला बयान

उन्होंने साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वे पंजाब को एक ‘‘स्वर्णिम राज्य''' बना सकते हैं. राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘ हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं…...लेकिन हमारे पास मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए 500 करोड़ रुपये देने को नहीं हैं.''

