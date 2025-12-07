पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्‍नी नवजोत कौर के 500 करोड़ रुपये बयान से बवाल खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी को नवजोत कौर के बयान से कांग्रेस पर हमला करने का बैठे-बिठाए एक मौका मिल गया है. आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्‍या कांग्रेस में मुख्‍यमंत्री पद की दावेदारी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू से 500 करोड़ रुपये मांगे गए थे?

आम आदमी पार्टी नेता बलतेज पन्नू ने नवजोत कौर के 500 करोड़ रुपये वाले बयान पर कहा, 'देखिए, नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में दोबारा एक्टिव तभी होंगे, जब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा. लेकिन हमारे पास देने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है, तो उसे 500 करोड़ रुपये देना पड़ेगा?'

बलतेज पन्नू ने कहा, 'नवजोत कौर ने कांग्रेस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि वह खुद कांग्रेस का हिस्सा है और विधायक भी रही हैं. नवजोत सिंह सिद्धू खुद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपये दिए थे? अगर मुख्यमंत्री के लिए 500 करोड़ रुपये का रेट है, तो बाकी जो अन्य मंत्रियों के पद हैं, उनके लिए भी कोई रेट है?'

AAP नेता की कांग्रेस पर आरोपों की फेहरिस्‍त यहीं नहीं रुकी, उन्‍होंने सवाल उठाया, 'नवजोत कौर सिद्धू को यह भी बताना चाहिए कि जो 500 करोड़ रुपये की अटैची की बात हो रही है, यह किसको दिए जाते हैं? कौन यह पैसा लेता है और जो 6 अन्य दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के वह सभी पैसा किसको दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष तक ये पैसा पहुंचता है? क्या मुख्यमंत्री पद की बोली लगाई जाती है? इन गंभीर सवालों का जवाब मिलना चाहिए.'