सोमवार को दिल्‍ली एक बार फिर से दहल गई जब लाल किले के करीब ब्‍लास्‍ट की खबर आई. सूत्रों की मानें तो शाम 6 बजकर 55 मिनट पर हुए इस ब्‍लास्‍ट में कई घायल हैं जबकि अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है. ब्‍लास्‍ट कोई आतंकी साजिश था या फिर कुछ और, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा लेकिन यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सुबह ही फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्‍फोटक और हथियार बरामद हुए थे. राजधानी में सुबह से ही हलचलें बढ़ गई थीं. अब हर कोई बस यही जानना चाहता है कि क्‍या इस ब्‍लास्‍ट में और सुबह हुए घटनाक्रम में क्‍या कहीं कोई कनेक्‍शन है.

जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन

सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद-रोधी कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े एक अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुए समन्वित तलाशी अभियान में सात आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. जो सामान पुलिस को मिला वह राजधानी तो क्‍या आसपास के इलाकों को भी दहलाने के लिए काफी था.

हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद

एक किराए के मकान से 350 किलो विस्फोटक और कई हथियार व गोला-बारूद जब्त होने के ठीक एक दिन बाद, हरियाणा के फरीदाबाद में एक और घर से 2,563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ. दोनों घर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के एक डॉक्टर, मुजम्मिल शकील ने किराए पर लिए थे, जो कट्टरपंथी पेशेवरों से जुड़े 'सफेदपोश' आतंकियों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरे हैं. शुरुआती पुलिस जांच के अनुसार, बरामद पदार्थ संभवतः अमोनियम नाइट्रेट है. फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह से इस घर पर छापेमारी जारी रखी थी.

गिरफ्तारी और नेटवर्क का खुलासा

जांच के दौरान सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

आरिफ निसार डार उर्फ साहिल (नौगाम),

यासिर-उल-अशरफ (नौगाम),

मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद (नौगाम),

मौलवी इरफान अहमद (इमाम, शोपियां),

जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा (वाकुरा, गांदरबल),

डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब (पुलवामा),

डॉ. अदील (कुलगाम).

डॉ. अदील अहमद राठेर को 27 अक्टूबर को सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से पोस्टर चिपकाने के आरोप में पकड़ा गया था. पूछताछ में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य डॉ. मुजम्मिल शकील की संलिप्तता सामने आई, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां, फरीदाबाद और सहारनपुर में छापों के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री जब्त की.

पुलिस को मिला आतंक का सामान

एक चीनी स्टार पिस्तौल व गोला-बारूद

एक बेरेटा पिस्तौल व गोला-बारूद

एक AK-56 राइफल व गोला-बारूद

एक AK क्रिंकोव राइफल व गोला-बारूद

लगभग 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री (रसायन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरियां, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर, ज्वलनशील पदार्थ और धातु की चादरें)

फरीदाबाद से करीब 350 किलो तैयार विस्फोटक सामग्री

