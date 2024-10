BJP ने महाराष्ट्र के लिए जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, 25 नामों का हुआ ऐलान

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में 25 नामों का ऐलान किया गया है. बीजेपी अब तक 146 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. बोरीवली से मौजूदा विधायक सुनील राणे की जगह संजय उपाध्याय को टिकट दिया गया है. जबकि वर्सोआ से भारती लवेकर और घाटकोपर से पराग शाह को फिर से टिकट दिया है.

