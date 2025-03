राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर बीजेपी ने फिर उठाए सवाल, नेता विपक्ष से मांगा यह जवाब

नेता विपक्ष राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठाया है. पार्टी ने पूछा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस देश के लिए अपने लगाव को लेकर सफाई देनी चाहिए.बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र से अधिक समय वियतनाम में बिता रहे हैं. वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं. पार्टी ने बीजेपी पर राहुल गांधी की यात्राओं का राजनीतिककरण करने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने इससे पहले दिसंबर के अंतिम हफ्ते में वियतनाम की यात्रा की थी.उस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से देश शोक में डूबा हुआ था.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इसमें उन्होंने कहा, "राहुल गांधी कहां हैं? मैंने सुना है कि वे वियतनाम गए हैं." प्रसाद ने कहा कि गांधी नए साल के दौरान भी दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वहां लगभग 22 दिन बिताए थे. उन्होंने कहा कि इतने दिन तो वे अपने चुनाव क्षेत्र में भी नहीं बिताते हैं. क्या कारण है कि वो वियतनाम की इतनी यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें भारत में होना चाहिए.

बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने कहा, "राहुल गांधी को वियतनाम के प्रति अपने असाधारण लगाव के बारे में बताना चाहिए. उस देश की उनकी यात्राओं की आवृत्ति बहुत ही उत्सुकता पैदा करने वाली है."

बीजेपी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लंबे समय से निशाना बनाती रही है. बीजेपी ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जिसकी राजनीति में रुची नहीं है. वह उन्हें राजनीति के लिए अयोग्य बताने की कोशिशें करती रहती है. बीजेपी की इस कोशिश पर कांग्रेस ने बीजेपी पर राहुल गांधी के निजी दौरों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कहा है कि एक व्यक्ति के रूप में उन्हें विदेश यात्रा करने का अधिकार है.

