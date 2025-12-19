VIDEO: 'नाई के पास नहीं जाऊंगा..., BJP विधायक राम कदम ने 4 साल पहले क्यों ली थी यह कसम? आज बदला लुक तो दंग रह गई मुंबई

Maharashtra News: मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है. भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक राम कदम (BJP MLA Ram Kadam) ने अपना वह कठिन संकल्प पूरा कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने पिछले 4 सालों से अपने बालों को हाथ तक नहीं लगाया था. गुरुवार को उन्होंने न केवल बाल कटवाए, बल्कि घाटकोपर (Ghatkopar) की जनता को पानी की किल्लत (Water Crisis) से स्थाई आजादी मिलने का जश्न भी मनाया.

क्या था राम कदम का 'भीष्म संकल्प'?

करीब 4 साल पहले, घाटकोपर पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे थे. जनता की इस तकलीफ को देखते हुए विधायक राम कदम ने एक अनोखी शपथ ली थी. उन्होंने प्रण किया था कि जब तक घाटकोपर की पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे नाई के पास नहीं जाएंगे और न ही अपने बाल कटवाएंगे. कल, जब जल आपूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे का काम अंतिम चरण में पहुंचा, तो उन्होंने अपना यह संकल्प पूरा किया.

#WATCH | Maharashtra | BJP leader Ram Kadam today cut his hair after four years on the completion of his resolution to resolve the water problem in Ghatkopar pic.twitter.com/Hd0YvCX6x7 — ANI (@ANI) December 18, 2025

कैसे दूर हुई घाटकोपर की प्यास?

राम कदम के अनुसार, यह केवल एक वादा नहीं था बल्कि एक जटिल इंजीनियरिंग चुनौती थी. इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए.

पहला- इलाके में 2 करोड़ लीटर से अधिक क्षमता वाले विशाल पानी के टैंकों का निर्माण किया जा रहा है. दूसरा- भांडुप से सीधे घाटकोपर तक नई वाटर पाइपलाइन को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है. तीसरा- उन दुर्गम ऊंचाइयों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जहां पहले टैंकरों का पहुंचना भी मुश्किल था.

MLA राम कदम ने कहा, '5 साल पहले मैंने सोचा था कि इन पहाड़ी इलाकों तक पानी कैसे पहुंचेगा. आज मुझे खुशी है कि 2 करोड़ लीटर क्षमता वाले टैंक बन रहे हैं. यह मॉडल पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है.'

मंत्री के इस्तीफे और BMC चुनाव पर बेबाक राय

इस दौरान राम कदम ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर भी अपनी राय रखी. हाउसिंग कोटा धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे पर कदम ने कहा, 'हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने नैतिकता के आधार पर फैसला लिया है.'

#WATCH | Maharashtra | BJP leader Ram Kadam says, " I am happy that water tanks that can accommodate over two crore litres of water are going to be constructed here. Water line from Bhandup has also been connected here..." pic.twitter.com/biZV6tP33E — ANI (@ANI) December 18, 2025

वहीं, आगामी नगर निगम चुनावों पर उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है और इस बार मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर बीजेपी का भगवा ही लहराएगा.

