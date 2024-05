"पोस्टल बैलेट से दिया वोट, प्रचार के लिए मुझे पूछा ही नहीं": पार्टी से मिले नोटिस के जवाब में बीजेपी नेता जयंत सिन्हा

बीजेपी ने जयंत सिन्हा को हजारीबाग सीट से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार घोषित किये जाने के बाद प्रचार में भाग नहीं लेने और पार्टी की छवि को ‘‘खराब'' करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. अब इस बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी सांसद जयंत सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वो कारण बताओ नोटिस मिलने से "आश्चर्यचकित" थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव में मतदान क्यों नहीं किया और चुनाव प्रचार में हिस्सा क्यों नहीं लिया.

पोस्टल बैलेट से किया वोट, नोटिस मिलने से हैरान जयंत

बुधवार को बीजेपी के झारखंड महासचिव आदित्य साहू के पत्र का जवाब देते हुए, जयंत सिन्हा ने कहा कि उन्होंने मतदान किया, लेकिन पोस्टल बैलेट के माध्यम से, क्योंकि वह "व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं" के चलते विदेश में थे. उन्होंने अपने लिखे पत्र में कहा, "मुझे आपका पत्र पाकर बहुत आश्चर्य हुआ और पता चला कि आपने इसे मीडिया में भी जारी कर दिया है," पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा हजारीबाग से मौजूदा सांसद हैं. दरअसल साहू ने आरोप लगाया है कि जब से मनीष जायसवाल को हज़ारीबाग़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है तब से जयंत सिन्हा "संगठनात्मक कार्य और चुनाव प्रचार" में भाग नहीं ले रहे हैं.

My response to Shri Aditya Sahu ji's letter sent on May 20, 2024 pic.twitter.com/WfGIIyTvdz