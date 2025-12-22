विज्ञापन

45 साल पुराने बॉलीवुड गाने 'आप जैसा कोई' निक जोनास का नया वीडियो, प्रियंका चोपड़ा का कैमियो ले गया लाइमलाइट

हॉलीवुड सिंगर निक जोनास पर बॉलीवुड का खुमार चढ़ गया है, पहले धुरंधर का शरारत और अब 45 साल पुराने गाने 'आप जैसा कोई' गाने पर प्रियंका संग जमकर थिरकते नजर आए. 

निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा ने किया डांस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. दोनों अपनी लाइफ के खूबसूरत पल, फैमिली टाइम और बॉलीवुड के गानों पर वीडियो शेयर करते रहते हैं. ऐसा ही कुछ निक ने सोमवार को किया. दरअसल, निक ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार और एनर्जेटिक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में निक, उनके भाई और खुद प्रियंका बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग 'आप जैसा कोई' पर थिरकते नजर आ रहे हैं. वहीं, निक ने इस गाने को पार्टी सॉन्ग बताया, जिसे देख फैंस भी उत्साहित नजर आ रहे हैं. वीडियो पोस्ट कर निक ने कैप्शन दिया, "आज के शो से पहले माहौल बनाने वाला गाना."

निक जोनस ने शेयर किया डांस वीडियो

फैंस को निक की पोस्ट काफी पसंद आ रही हैं. वे कमेंट सेक्शन पर प्यार लुटा रहे हैं, साथ ही हार्ट और फायर इमोजी के साथ प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सॉन्ग 'आप जैसा कोई' साल 1980 की फिल्म 'कुर्बानी' में फिल्माया गया था. गाने को नाजिया हसन ने अपनी आवाज से सजाया था और लिरिक्स श्यामलाल ने दिए थे, जबकि म्यूजिक डायरेक्ट बिद्दु ने किया था.  यह एक पार्टी सॉन्ग है, जिसे जीनत अमान ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सजाया था. वहीं, इसमें अभिनेत्री के साथ अभिनेता फिरोज खान नजर आए थे. यह सॉन्ग आज भी पार्टीज में धूम मचाता है. वीडियो में निक और उनके भाई पूरी मस्ती के साथ डांस कर रहे हैं. 

प्रियंका-निक की जोड़ी हमेशा फैंस को एंटरटेन करती रहती है. वे अक्सर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के गानों पर वीडियो शेयर करते रहते हैं. वहीं, निक ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बॉलीवुड के गाने और डांस काफी पसंद हैं और उनमें डांस करना काफी आसान रहता है. ऐसा पहली बार नहीं है जब निक बॉलीवुड के गाने पर थिरकते दिख रहे हैं. इससे पहले वे स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' और 'वॉर-2' के सॉन्ग 'आवन जावन' पर डांस कर वीडियो शेयर कर चुके हैं. 

