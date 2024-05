बीजेपी के नोटिस से गुस्से में सांसद जयंत सिन्हा, बोले- मुझे फोन भी तो कर सकते थे

आपने लोकसभा चुनाव में वोट क्यों नहीं किया? आप चुनाव प्रचार का हिस्सा क्यों नहीं बने? ये सवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड की हज़ारीबाग सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा (Jayant Sinha) से बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा तो वह नाराज हो गए. उन्हें ऐसा लग रहा है कि पार्टी के लिए उनकी निष्ठा और कड़ी मेहनत के बाद भी उनको गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. बीजेपी सांसद ने कहा कि किसी भी संदेह को दूर करने के लिए कभी भी पर्सनली या फिर फोन पर उनसे बात की जा सकती थी.

हज़ारीबाग लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारी के नाते आदित्य साहू उनसे कभी भी संपर्क कर सकते थे. लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनको चिट्ठी भेजा जाना समझ से परे है. उन्होंने बुधवार को कहा कि बीजेपी का कारण बताओ नोटिस पाकर वह हैरान हैं. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के झारखंड महासचिव आदित्य साहू की चिट्ठी का बखूबी जवाब दिया है.

अपने जवाब में, जयंत सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला, क्यों कि पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से वह विदेश में थे.आदित्य साहू की दो पन्नों की चिट्ठी का जवाब देते हुए सासंद जयंत सिन्हा ने कहा, "आपका पत्र पाकर मुझे बहुत हैरानी हुई. पता चला कि आपने इसे मीडिया में भी जारी किया है." दरअसल आदित्य साहू का आरोप है कि मनीष जयसवाल को हज़ारीबाग़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किये जाने के बाद से जयतं सिन्हा "संगठनात्मक कार्य और चुनाव प्रचार" में शामिल नहीं हो रहे हैं. हालांकि इस पर बीजेपी सांसद का कहना है कि उन्हें किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैलियों और संगठनात्मक बैठकों में बुलाया ही नहीं गया था.

जयंत सिन्हा ने कहा, "बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मनीष जयसवाल जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. मेरा समर्थन तब स्पष्ट हुआ जब मैंने 8 मार्च को जयसवाल जी को बधाई दी. यह इवेंट सोशल मीडिया पर भी खूब चला था, जिसमें पार्टी की पसंद का मैने समर्थन किया था." इसके साथ ही हजारीबाग से सांसद का कहना है कि अगर पार्टी चाहती थी कि वह किसी भी चुनावी गतिविधि में हिस्सा लें, तो उनसे निश्चित रूप उनसे संपर्क किया जा सकता था. उन्होंने कहा हालांकि, 2 मार्च को मेरे चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद झारखंड से एक भी वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी या सांसद/विधायक उनके पास नहीं आया. पार्टी की रैलियों, कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों में उनको बुलाया ही नहीं गया.

My response to Shri Aditya Sahu ji's letter sent on May 20, 2024 pic.twitter.com/WfGIIyTvdz