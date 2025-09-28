विज्ञापन
BJP ने बिहार में चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान, गिरिराज सिंह,सम्राट चौधरी समेत इन नेताओं को मिली जगह

बीजेपी की चुनाव अभियान समिति में विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, मंगल पाण्डेय, गोपाल नारायण सिंह, रविशंकर प्रसाद और अश्विनी कुमार चौबे जैसे नाम शामिल हैं.

BJP ने बिहार में चुनाव अभियान समिति का किया ऐलान, गिरिराज सिंह,सम्राट चौधरी समेत इन नेताओं को मिली जगह
बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अभियान समिति का किया गठन
  • बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए 45 नेताओं की चुनाव अभियान समिति का गठन किया है
  • बीजेपी ने कुछ दिन पहले बिहार चुनाव के लिए प्रभारी के नाम की घोषणा की थी
  • चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के आसपास बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है
पटना:

बिहार चुनाव की तारीखों का भले अभी ऐलान ना हुआ है लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप अभी से शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी चुनाव अभियान समिति का ऐलान कर दिया है. इस समिति में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत 45 नेता शामिल हैं. बिहार बीजेपी ने इस समिति में शामिल लोगों को लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया है. इस लिस्ट में विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, मंगल पाण्डेय, गोपाल नारायण सिंह, रविशंकर प्रसाद और अश्विनी कुमार चौबे जैसे नाम शामिल हैं. 

आपको बता दें कि बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही बिहार चुनाव को लेकर अपने प्रभारी और सह-प्रभारी के नामों की घोषणा की है. बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है. 

चुनाव आयोग सूत्रों के अनुसार आयोग 6 अक्टूबर के आसपास बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार आने से पहले राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.

गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं. इस बार राज्य में मुख्य मुकाबला एडीए बनाम महागठबंधन के बीच है. सभी दल चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मैदान में प्रचार करने में जुटे हैं. सीएम नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए जीत दर्ज की थी. 

इस बार के बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं. इतना ही नहीं, पार्टियों के बीच आपस में बयानबाजी का दौर भी जारी हो गया है.

Bihar BJP, Bihar Election 2025, Bihar Election
