विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी विधानसभा में बवाल, बीजेपी-कांग्रेस विधायकों में हुई धक्का-मुक्की

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है. भोपाल विधानसभा परिसर में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का-मुक्की का वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी माहौल लगातार गरमाता जा रहा है. एक तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए बेंगलुरु भेजने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर भोपाल में विधानसभा परिसर के अंदर ही हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं. बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच हुई धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विधानसभा परिसर में बढ़ा टकराव

भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में अचानक माहौल उस वक्त बिगड़ गया जब बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि धक्का-मुक्की तक नौबत पहुंच गई. इस दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा और स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी.

बीजेपी कार्यकर्ताओं की एंट्री से हुआ हंगामा

बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी विधानसभा परिसर में पहुंच गए थे. इसके बाद हालात और बिगड़ गए. कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया, जिससे बहस और टकराव ने तेज रूप ले लिया.

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी विधानसभा में मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने स्थिति को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं दोनों दलों के वरिष्ठ नेता लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे.

राज्यसभा चुनाव ने बढ़ाया सियासी दबाव

गौरतलब है कि 18 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए मतदान होना है. आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि कांग्रेस के खाते में एक सीट मानी जा रही है. हालांकि बीजेपी द्वारा तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने से मुकाबला पेचीदा हो गया है और सियासत तेज हो गई है.

क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी में है. पार्टी किसी भी तरह की टूट-फूट से बचना चाहती है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है. लेकिन इस योजना के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं.

एयरपोर्ट पर भी फंसा मामला

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस विधायकों को लेकर जाने वाले विमान को भोपाल एयरपोर्ट पर उड़ान की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी. बताया जा रहा है कि आवश्यक अनुमति न मिलने के कारण विमान रवाना नहीं हो सका. हालांकि बाद में इसे इजाजत मिल गई और विमान रवाना हो गया. 

ये भी पढें-

राज्यसभा चुनाव: आखिरकार भोपाल में कांग्रेस के विमान को मिली उड़ान की अनुमति, दो बार में जाएंगे विधायक

मीनाक्षी की मुश्किलें बढ़ीं ! BJP का आरोप- नामांकन पत्र में FIR की बात छुपाई, रिटर्निंग अफसर ने मांगा जवाब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MP News, BJP Congress Fight Video, Madhya Pradesh, Rajya Sabha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com